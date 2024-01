Detenen a Argentona un docent per abusos sexuals a menors amb almenys nou víctimes identificades

La Policia Nacional ha detingut a Argentona (Maresme) un docent per cometre abusos sexuals a menors, amb almenys nou víctimes identificades. El detingut col·laborava amb cinc escoles de l’àrea metropolitana de Barcelona i feia activitats d’oci i campaments d’estiu i primavera per a menors de 6 a 18 anys. Els agents han intervingut imatges amb més de 70 menors diferents. El depredador es desplaçava a diferents punts de l’Estat i de l’estranger per cometre els abusos. Se li atribueixen els delictes de corrupció de menors, pornografia infantil, agressió sexual i ‘grooming’. La Policia Nacional ha detingut també la seva dona, que havia presenciat les relacions sexuals amb menors, i un exalumne, amb qui havia compartit material pedòfil.

La investigació va començar arran d’una denúncia interposa a Santa Cruz de Tenerife per un delicte de ‘grooming’ a través d’una aplicació de videojocs, una pràctica en què un adult es fa passar per un menor a internet per guanyar-se la confiança d’un altre i després fer-li xantatge amb una finalitat sexual. La víctima era un nen d’11 anys. A partir d’aquí es va localitzar el domicili d’Argentona des d’on es feien les connexions i els agents van investigar l’home que hi vivia.

El detingut, que ha ingressat a presó, utilitzava el seu domicili per invitar menors a dormir, un cop s’havia guanyat la confiança dels seus pares. Allà els fotografiava i mantenia relacions sexuals amb ells mentre els gravava. Fins i tot aprofitava quan dormia per agredir-los sense el seu consentiment.

L’home portava més de 15 anys en l’àmbit educatiu i lúdic amb nens d’entre 3 i 17 anys. Treballava per a una entitat que feia activitats d’oci dirigides a nens i joves. Ja amb autorització judicial, els agents van escorcollar casa seva i van trobar evidències digitals de converses mantingudes amb el menors d’onze anys que va donar lloc a l’inici de la investigació. També van localitzar un elevat nombre de carpetes amb fotografies i vídeos pornogràfics on apareixia ell mantenint relacions sexuals amb menors. Es van localitzar altres víctimes, que en el moment dels fets tenien entre 10 i 12 anys.

Posteriorment, els agents van esbrinar que la parella sentimental de l’home també participava en les relacions. Al domicili s’organitzaven festes amb menors per crear un ambient idoni per guanyar-se la seva confiança. Van arribar a consolidar relacions amb menors de fins a dos anys.

En l’anàlisi informàtic del material intervingut també es van localitzar converses d’alt contingut pedòfil entre l’home i un exalumne seu, que demanava ajuda per accedir a material d’aquest tipus.

La investigació segueix oberta per localitzar altres possibles víctimes i no es descarten altres detencions properes a l’entorn social del detingut.