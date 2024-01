El preu del lloguer s'enfila gairebé un 7% a Catalunya el 2023

El preu del lloguer va augmentar un 6,9% a Catalunya durant 2023, segons l'informe 'L'habitatge en lloguer a Espanya a l'any 2023' elaborat per Fotocasa. Es tracta de l'increment més alt des de 2018 i va situar la mitjana del preu del metre quadrat al mes en 15,95 euros, cosa que suposa 4,3 euros per sobre de la mitjana registrada a l'Estat. Per demarcacions, Girona va ser on més va pujar, amb un 14,3%, seguit de Barcelona amb un 10,3%, Lleida amb un 9,1% i Tarragona amb un 7,2%. Barcelona va ser la demarcació amb el lloguer més car amb 17,76 euros per metre quadrat, Girona amb 12,74 euros, Tarragona amb 9,81 euros i Lleida amb 7,95 euros.

L'informe ha constatat que en 14 de les 16 ciutats analitzades van augmentar els lloguers, sent l'Hospitalet de Llobregat (17,5%), Badalona (17,1%) i Girona (15,6%) les localitats on més van pujar. També a Tarragona (15,5%), Sant Cugat del Vallès (10,5%), Lleida (9,8%), Castelldefels (9,7%), Terrassa (9,3%), Barcelona (7,2%), Salou (4,4%), Manresa (4,1%) i Sabadell (3,5%).

Quant als preus, la capital catalana va tancar 2023 amb 20,96 euros per metre quadrat, l'Hospitalet de Llobregat amb 18,85 euros, Castelldefels amb 18,21 euros, Sant Cugat amb 18,03 euros, Sitges amb 17,43 euros, Badalona amb 16,19 euros i Girona amb 13,46 euros.

Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma on el preu del metre quadra va enfilar-se més a l'Estat, per darrere de Balears (16,90 euros) i la Comunitat de Madrid (17,38 euros).