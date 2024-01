Els embassaments interns de Catalunya baixen al 16%, a un pas de l'emergència per sequera

Els embassaments de les conques internes de Catalunya ja són al mínim històric del 16,1%, a un pas d'entrar en l'estat d'emergència per sequera, que obligarà els municipis a no superar els 200 litres per habitant i dia per tots els usos.

El front de pluges de divendres passat, que ha estat poc abundant en general (les més intenses van acumular entre 20 mm 50 mm a Tarragona), no ha alterat la situació dels pantans.

Amb tot, la situació és millor als embassaments que depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) i que abasteixen gran part de les províncies de Lleida i Tarragona, ja que aquests estan al 41,58 % de la seva capacitat.

D'altra banda, l'estat dels embassaments de les conques internes -que nodreixen essencialment les províncies de Barcelona i Girona- estan al 16,15%, a punt del límit del 16 % en què es declara l'emergència per sequera.

En aquest sentit, està previst que l'àrea metropolitana de Barcelona i part de Girona entrin en la fase d'emergència per sequera, la més greu de totes, cap a l'1 de febrer, és a dir, en 10 dies.

Entre altres restriccions, la primera fase de l'emergència (en total són 3) obliga els municipis a no superar els 200 litres per habitant i dia per a tots els usos (domèstic, agrícola, industrial o lúdic).

Segons les dades de consum de desembre de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), més de 70 municipis del sistema Ter-Llobregat superen clarament els 200 litres (estan per sobre dels 210), cosa que representa el 35 % del total, si bé entre aquests municipis no hi ha grans localitats.

D'entre els que més consumeixen destaca Santa Susanna (454) -Maresme-, Vilobí del Penedès (437) -Alt Penedès-, Canyelles (407) i Olivella (384) -Garraf- o Matadepera (362) -Vallès Occidental-, però en canvi estan per sota del límit les tres grans ciutats catalanes més poblades: Barcelona (163 litres) i l'Hospitalet de Llobregat (142) i Badalona (147) -Barcelonès-.