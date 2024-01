El Govern convocarà anualment proves per nodrir la borsa de treball de secretaris interventors per als ajuntaments

El Govern té la voluntat de convocar cada any les proves d'accés a la borsa de treball per cobrir les vacants de secretaris interventors als ajuntaments. Així ho ha anunciat aquest dissabte el secretari general de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, David Rodríguez, que ha afegit que la necessitat per cobrir aquestes places de treball als consistoris «és gran i preveiem que ho serà més» a causa de les jubilacions previstes en els pròxims anys. Rodríguez ha fet aquestes declaracions en el decurs de les primeres proves descentralitzades que se celebren a Catalunya per afavorir l'assistència de participants d'arreu del territori. Hi havia 498 persones citades a Lleida, Reus, Girona i Hospitalet de Llobregat i n'han assistit el 40%.

Rodríguez ha indicat que des del Govern tenen el compromís de fer convocatòries d'accés a la borsa de treball «cada any perquè és la manera de garantir que la gent que es prepara per a les proves i no les aprova sàpiga que tindrà una nova oportunitat l'any vinent». El secretari general de Governs Locals confia que això permeti proveir progressivament la borsa de futurs secretaris interventors, ja que la necessitat de cobrir aquest perfil laboral, especialment a Ponent, és «gran, però encara ho serà més» perquè bona part d'aquests treballadors ja estan a punt de jubilar-se. Rodríguez ha recordat que aquests professionals s'encarreguen de la seguretat jurídica dels consistoris, assegurant-se que els comptes són correctes i es compleixen els procediments legals per fer qualsevol tràmit.

El secretari general també ha explicat que els ajuntaments podrien fer el procés de convocar un concurs per cobrir de manera interina la plaça que necessitin, però amb la borsa s'estalvien aquesta «feinada» i només els cal consultar a la Generalitat si hi ha algú disponible. Fa un parell d'anys es va convocar una primera prova en un únic indret que «no va tenir massa èxit», ha dit el secretari general, ja que hi havia citades més de 500 persones, però tan sols se'n van presentar 120 i en van aprovar 26.

Per això, el Govern, amb la col·laboració de les diputacions de les quatre demarcacions catalanes, ha apostat en aquesta convocatòria per descentralitzar les proves i celebrar-les a Lleida, Reus, Girona i Hospitalet de Llobregat amb l'objectiu d'afavorir la participació de candidats d'arreu del territori. D'aquesta manera, a Lleida s'han presentat a l'examen 41 de les 100 persones citades, a Reus 47 de les 75, a Girona 48 de les 92 i a Barcelona 63 de les 198.

Per tant, el percentatge d'assistència és de poc més del 40%, però Rodríguez ho ha valorat positivament perquè la descentralització ha permès incrementar la participació de persones de diferents punts del territori, com de la demarcació de Lleida. En aquest darrer cas, Rodríguez ha indicat que està «força content».

Les persones que volen participar en les proves han d'acreditar que disposen d'una llicenciatura en qualsevol àmbit. L'examen a superar d'enguany és tipus test amb una cinquantena de preguntes i després una prova pràctica. Els candidats que les superin ja passen a formar part de la borsa de treball per a la cobertura, amb caràcter interí, de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació nacional de la subescala de secretaria intervenció de la Direcció General d'Administració Local.

Rodríguez ha puntualitzat que els ajuntaments de menys d'un miler d'habitants estan exempts de disposar d'una figura de secretari interventor amb habilitació nacional mentre la persona seleccionada per al càrrec disposi de coneixements jurídics. Així, les proves s'adrecen principalment als consistoris de municipis amb més d'un miler i menys de 5.000 habitants. En aquests casos, una única persona fa la figura de secretari interventor. En el cas de superar aquest llindar d'habitants, els governs locals necessiten tres persones per als càrrecs de secretari, interventor i tresorer. A partir dels 20.000 també s'articulen tres figures amb processos interns.