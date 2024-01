El Consell Nacional d'ERC aclama Aragonès com a candidat per una segona legislatura

El Consell Nacional d'ERC ha aclamat aquest dissabte el president Pere Aragonès per buscar una segona legislatura en les pròximes eleccions al Parlament. El president del partit, Oriol Junqueras, ha lloat que «és el millor president» i «el millor candidat per poder ser president en una segona legislatura». Ha dit que per ell és «un honor i un orgull» i per això ha reclamat «fer-li confiança quan pertoqui». Una confirmació que ha estat rebuda amb aplaudiments de la sala.

Per la seva part, Aragonès ha sostingut que cal «culminar la feina» feta i ha volgut «agrair l'oportunitat». Amb voluntat d'eliminar qualsevol soroll, el cap del Govern ha vaticinat que Junqueras «escriurà pàgines glorioses» de la història de Catalunya en un futur.

En la seva intervenció en obert davant del Consell Nacional, celebrat aquest dissabte al centre de Barcelona, Oriol Junqueras ha defensat que Catalunya ha aconseguit «coses extraordinàries» i que està «preparada per afrontar els reptes» perquè «té el millor Govern possible, que treballa cada dia per fer-ho possible, que està compromès a afrontar tots els reptes». I en aquest context ha revalidat la confiança en Pere Aragonès per quatre anys més.

«Estem convençuts que és el millor president d'aquest país i és també el millor candidat per tornar a presentar-se a les eleccions i tenir l'oportunitat de revalidar la confiança de la nostra ciutadania per ser president en una segona legislatura», ha afirmat el líder d'ERC. Per això l'ha proposat com a candidat perquè el partit «en el moment que pertoqui, amb les eines que corresponguin», li pugui «fer confiança».

Després de mesos d'especulacions, Junqueras ha volgut deixar clar que per ell és «un honor i un orgull» proposar-lo per a una segona legislatura. «Estic convençut que serà el nostre candidat i el futur president de la Generalitat en la pròxima legislatura», ha conclòs.

Aragonès vaticina un paper de Junqueras en el futur

Un cop rebut l'aval de Junqueras i dels presents a la sala, Pere Aragonès ha assegurat que és «un honor i un privilegi» que l'executiva l'hagi proposat. El president de la Generalitat ha defensat la feina feta en els últims tres anys, tant en termes de gestió com de resolució del conflicte polític. «Hem treballat perquè se'ns respecti per part de tothom i a tot arreu», ha defensat.

En aquest sentit, el dirigent republicà ha sostingut que han «forçat el govern de l'Estat a passar de la repressió a la negociació», malgrat que continuïn alguns dels seus efectes. «Allò que ens deien que era impossible, l'amnistia, avui és una realitat que comença a fer camí malgrat els seus enemics», ha dit Aragonès, que ha afegit que «també farem possible un referèndum reconegut internacionalment sobre la independència del nostre país».

Aragonès s'ha compromès a continuar la feina en una hipotètica legislatura. «Anem a obrir camí, a continuar avançant i hem de culminar la feina», ha sostingut. Però ha deixat oberta la porta a un relleu de lideratges en quatre anys: «Alguns assumim part de la feina des de les institucions, però estic convençut que demà hi haurà pàgines glorioses de la història del nostre país escrites per Oriol Junqueras».

Remodelació a l'àrea de comunicació

A més d'aclamar Aragonès, Esquerra Republicana ha dut a terme una remodelació a l'àrea de comunicació. La direcció del partit ha proposat al consell nacional que el càrrec de vicesecretari general de comunicació i estratègia, actualment en mans del periodista i exdirector de l’ACN Marc Colomer, l’ocupi l’actual secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del Govern, Oriol Duran. Colomer deixa el càrrec per motius personals i per encarar nous projectes. El canvi a la cúpula de comunicació d’ERC implicarà que probablement hi haurà un relleu a la Secretaria de Mitjans.