Troben una dotzena de granades de la Guerra Civil en un habitatge en obres a Castellbisbal

Un veí d’una casa del nucli urbà de Castellbisbal (Vallès Occidental) ha trobat una dotzena de granades de la Guerra Civil quan feia unes obres de reforma. Els artefactes van aparèixer fa pocs dies en un fals sostre de l’edifici, segons informa l’Ajuntament aquest divendres. El consistori apunta que es va donar avís a la Policia Local i als Mossos d’Esquadra, que van mobilitzar la unitat TEDAX per retirar les granades.

L’Ajuntament apunta que l’edifici on han aparegut els artefactes va ser confiscat el 1936 per la Confederació Nacional del Treball (CNT), que hi va ubicar el Sindicat d’Oficis Varis durant la Guerra Civil. Un cop acabat el conflicte, l’any 1939, la finca va passar a mans de la Falange – JONS i va acollir l’’Auxilio Social’.

Segons informació de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal, almenys des del 1965 l’edifici va recuperar l’ús d’habitatge, tal com recullen uns permisos d’obres per construir un lavabo i una cuina. Arran d’aquests fets, els cossos de seguretat recorden que és recomanable no tocar ni moure objectes que puguin ser sospitosos de ser un artefacte explosiu, incendiari o pirotècnic. Tot i que per l’aspecte poden semblar vells i deteriorats, el mecanisme intern pot estar en perfectes condicions i mantenir les mateixes característiques que quan es va fabricar. Per aquest motiu cal trucar al 112.