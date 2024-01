Presó provisional per als quatre detinguts per la mort d'un veí de 86 anys de Tàrrega el desembre passat

El jutjat de Cervera ha decretat presó provisional per als quatre detinguts dimecres a Terrassa per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un veí de 86 anys de Tàrrega el desembre passat. Els homes, d'edats compreses entre la vintena i els 35 anys, han passat a disposició judicial aquest divendres i s'han acollit al dret de no declarar.

Les acusacions són per assassinat, detenció il·legal i pertinença a grup criminal, a més dels delictes de lesions i tinença d'armes. Els fets van tenir lloc la matinada del 16 de desembre quan dues persones van assaltar de matinada el domicili de la víctima i li van disparar amb una arma de foc que era seva, causant-li la mort.