L'acompanyant d'un conductor begut evita que atropelli una mare i la seva filla a Anglès i acaba xocant contra un senyal

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor de 47 anys a Anglès (Selva) que gairebé quadruplicava la taxa d'alcoholèmia i que va estar a punt d'atropellar una mare i la seva filla. En concret, l'home va donar 0,94 mil·ligrams per litre d'aire expirat, quan el màxim permès és 0,25. Els fets van passar el 12 de gener a quarts de vuit del vespre a la carretera C-63, que connecta amb l'N-141 al municipi selvatà.

El conductor sortia d'una rotonda i s'aproximava a un pas de vianants per on travessaven una dona i la seva filla. Al veure que no reaccionava, l'acompanyant va ser qui va moure el volant per evitar impactar amb la mare i la filla, però no va poder evitar xocar contra un senyal. Finalment, els Mossos el van poder detenir.