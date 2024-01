El jutjat ja investiga l'exdirector de l'Aula de Teatre de Lleida pels delictes d'abús sexual

El jutjat d'Instrucció 4 de Lleida té obertes diligències contra l'exdirector de l'Aula de Teatre de la capital Segrià. L'home està investigat pels delictes d'abús sexual que haurien tingut lloc al centre, tal com ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat el TSJC. També consten com a investigades dues exdirectores de l'Aula per suposadament conèixer els fets i no denunciar-los.

En aquest cas, se les acusa de l'omissió del deure d'impedir delictes. La denúncia de la fiscalia se sustenta amb el testimoni de noves denunciants sobre fets que no estarien prescrits. D'aquesta manera, es prendrà declaració tant als investigats com a les denunciants.