La jutgessa del cas Jubany desestima el sobreseiment pels dos investigats i demana completar les proves d'ADN pendents

La jutgessa que instrueix el cas per l'assassinat d'Helena Jubany ha desestimat el sobreseiment que havien sol·licitat els dos investigats, Xavi Jiménez i Santi Laiglesia. La magistrada els recorda en un auto que encara no s'han practicat totes les diligències acordades en el seu dia i que aquest no és el moment processal de prendre aquesta decisió.

En aquest sentit, la jutgessa també demana en un altre auto que es completin les proves d'ADN pendents i es comparin de manera més exhaustiva els perfils genètics dels investigats amb les mostres recuperades del jersei de la víctima. També urgeix la policia científica a determinar si hi ha rastres biològics als anònims que va rebre Helena Jubany poques setmanes abans de morir.

La decisió de la titular del jutjat de primera instància número 2 de Sabadell arriba després que l'informe presentat per la Universitat de Santiago de Compostela, que havia de creuar l'ADN dels investigats amb les mostres trobades al jersei de la víctima no contenia la prova encarregada el mes de setembre de 2023 per l'anterior jutge que portava el cas.

La prova en qüestió requeria als laboratoris que determinessin si els perfils genètics dels investigats són o no descartables, d'acord amb el material genètic trobat al jersei de la víctima, i en quin percentatge, en relació amb el conjunt de la població, amb l'objectiu de donar un valor estadístic a la prova.

La jutgessa també reclama a la policia científica que no ha rebut els resultats de la recerca de vestigis d'ADN als fulls originals dels anònims que va rebre Helena Jubany abans que la matessin. Fins que no es rebin els resultats d'aquestes dues proves, diu, no es podrà valorar l'obertura de judici oral pel cas de la bibliotecària, assassinada fa més de 22 anys.