Expulsen una nena de 12 anys d'una escola de Barcelona per exhibir un ganivet a l'exterior del centre

L'Institut Escola Carles Capdevila d'Hostalets de Balenyà (Osona) ha expulsat temporalment una alumna de 12 anys després d'exhibir un ganivet a un altre alumne. Els fets, segons ha sabut l'ACN, van passar el 10 de gener a les 8.45h a l'exterior del centre i, segons confirma Educació, no hi va haver agressió física.

El menor a qui li va mostrar el ganivet va avisar immediatament el guàrdia municipal que regulava el trànsit i aquest va anar a buscar la nena i la va portar al despatx del director. Finalment se li van intervenir dos ganivets. Educació ha activat el protocol de violències i ha avisat a Inspecció. Els Mossos confirmen que han rebut la denúncia de l'alumne i l'han enviat a la fiscalia de menors perquè s'ocupi del cas.

Els fets es van produir una estona abans que els alumnes entressin a l'escola, al voltant de tres quarts de nou. Un grup d'alumnes d'entre 10 i 12 anys es trobaven a l'exterior del centre quan una de les nenes va treure un ganivet. L'alcalde de Balenyà, Carles Valls, ha explicat a l'ACN que en cap moment hi va haver contacte físic, tal com també ha deixat clar el Departament d'Educació, i que no va perillar la integritat de cap alumne.

Valls ha relatat que, un cop el guàrdia municipal va anar buscar la nena, aquesta estava «espantada» i va «col·laborar en tot moment». Deixa clar que en cap moment la nena va mostrar agressivitat sinó penediment. L'alcalde remarca que han portat el tema de forma discreta i «amb molta cura» tractant-se d'un cas que afecta menors d'edat. També ha avançat que els serveis socials del municipi n'estan al cas, així com també l'AFA i que hi ha hagut «molta coordinació».

De la seva banda, des de la direcció del centre asseguren que es tracta d'un «cas puntual» i expliquen que els fets van passar a fora de l'escola i fora de l'horari lectiu. Amb tot, aclareixen que han entomat el problema com si hagués passat a dins del centre. Educació ha posat a disposició del centre educatiu l'atenció dels professionals de la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència (USAV).

Per la seva part, fonts del cos de Mossos d'Esquadra expliquen que han rebut una denúncia per part de la família de l'alumne al qual la nena va ensenyar el ganivet i que l'han traslladat a la fiscalia de menors perquè se'n faci càrrec. També expliquen que s'han coordinat amb l'escola i entitats del municipi fer una tasca d'assessorament.