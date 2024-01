Detenen una dona per apunyalar a l'esquena un home en un domicili d'Igualada

Els Mossos han detingut a Igualada una dona de 41 anys per agredir amb una arma blanca a un home de 27 anys. Els fets van tenir lloc aquest dijous al voltant de les set del matí a l'interior d'un domicili de la Rambla Sant Isidre, al centre de la ciutat.

La víctima va trucar al 112 per alertar que havia estat víctima d'un apunyalament i, tot seguit, agents dels Mossos i del SEM es van dirigir fins al domicili on van atendre la víctima i, posteriorment, la van traslladar a l'Hospital Universitari d'Igualada. Fonts policials han explicat que l'home va ser apunyalat per l'esquena i que la seva vida no corre perill. La víctima i l'agressor eren coneguts.