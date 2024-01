Rodalies tanca l’any amb 130 milions de viatgers, un 19,5% més que al 2022

Rodalies de Catalunya va tancar el 2023 amb un total de 130 milions de passatgers, un 19,5% més que l’any anterior, l’equivalent a uns 21 milions de passatgers més. Les dades també superen en 1,35 milions de clients les del 2019, l’any abans de la pandèmia. El servei de Rodalies a Barcelona assoleix els 120 milions d’usuaris, la xifra més alta des del 2006, quan en va tenir 122,8 milions, i la tercera en el rànquing, per darrere d’aquell any, que és el rècord absolut, i el 2005, quan els usuaris van ser 121,5 milions. Pel que als regionals, l’any passat els van utilitzar 9,8 milions d’usuaris, un 21,2% més que al 2022, i per sobre dels 9,2 milions prepandèmia. El rècord en regionals és del 2011, amb 10,1 milions de viatgers.