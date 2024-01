Assalten el pis de l'alcalde de l'Ametlla del Vallès per segon cop en tres mesos

L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha patit el segon assalt al seu pis en només tres mesos. El batlle viu al centre del poble i el modus operandi dels lladres ha estat el mateix en les dues ocasions. Han accedit al balcó escalant per una canonada i han forçat la porta que dona a l'exterior amb un tornavís.

Un cop dins, els lladres han remogut alguns armaris i han marxat, sense endur-se res de valor. «Hi ha una intencionalitat evident i cada vegada és mes difícil no relacionar-ho», afirma l'alcalde. Com en l'anterior ocasió, el robatori va tenir lloc en un moment que era públic que l'alcalde no era a casa. A l'octubre l'assalt va coincidir amb un ple municipal i en aquesta ocasió Santaló tenia una agenda farcida de reunions.

El cas ha estat denunciat als Mossos d'Esquadra i hi ha una investigació oberta per trobar l'autor o autors i per determinar si els dos robatoris estan realment relacionats. A més, hi ha també un tercer atac a l'alcalde, el passat mes de maig, quan encara era candidat –Santaló ja era regidor al consistori.

En aquella ocasió li van trencar els vidres del cotxe, que tenia aparcat mentre impartia classes a la universitat. En aquella ocasió tampoc li van prendre res de l'interior del vehicle. «Segurament no busquen res de valor, potser documentació i sobretot espantar», conclou l'alcalde.

Lluny d'això, l'alcalde explica que està «tranquil» perquè cada cop veu «més clar» que les seves sospites sobre els motius dels assalts són reals. Això no treu, diu, el neguit que implica que envaeixin la seva intimitat. «És un dret que fins que no el perds no el valores», reflexiona l'alcalde.

Conflictes en l'anterior mandat

Santaló és alcalde des de 2023, però la seva trajectòria política al consistori es remunta a l'any 2017, amb només 23 anys. Va ser regidor a l'oposició aquell mandat i entre 2019 i 2023 s'incorpora com a regidor del govern municipal. En l'inici d'aquell mandat assumeix la cartera d'Hisenda i més endavant hi incorpora també Seguretat Ciutadana.

És en aquesta àrea on el jove regidor comença a tenir els primers conflictes fruit de la seva implicació en la vida política del poble. Segons diverses publicacions del moment del partit municipalista Amella't, el 2020 Santaló encarrega una auditoria interna de la Policia Local que destapa un seguit d'irregularitats i impulsa un canvi de model per modernitzar el cos.

En tot aquest procés, un agent de policia es querella contra Santaló, tant per motius polítics –per assistir a les protestes per la sentència del procés– com laborals. Els canvis orgànics en el sí de la policia es conclouen el 2022, quan també transcendeix que l'agent ha estat suspès de sou i feina per amenaces als seus superiors. Ni l'alcalde ni els investigadors han volgut relacionar una cosa amb l'altre: «No podem especular».