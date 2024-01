Detingut un menor d'edat francès per conduir un cotxe sense carnet, drogat i sense cinturó a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor de 17 anys que conduïa drogat i sense el cinturó de seguretat per l'N-II a la Jonquera (Alt Empordà). Els fets van passar pels volts de dos quarts de sis de la matinada de diumenge al quilòmetre 772 en un control preventiu dels Mossos.

En aturar-lo, els agents van constatar que el jove era menor d'edat i, per tant, era impossible que tingués el permís de conduir. A més, el noi anava sense el cinturó de seguretat i a la prova de detecció de drogues va donar positiu per consum de cànnabis. Per tot plegat, els policies el van detenir i ara està pendent que passi a disposició de la Fiscalia de Menors quan se'l citi.