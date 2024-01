Enxampen un conductor a Girona amb 18,9 kg de marihuana i 5 d’haixix amagats a les rodes

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 36 anys i de nacionalitat ucraïnesa que portava 18,9 kg de marihuana i 5 més d’haixix amagats a les rodes del cotxe a la Jonquera (Alt Empordà). Els agents van enxampar-lo en un control que feien a l’AP-7 en aquesta localitat fronterera quan a les dues de la matinada van aturar un vehicle amb matrícula de Polonia on hi anava una sola persona.

Després d’identificar-lo, la Guàrdia Civil va començar a mirar el cotxe per comprovar que tot estava bé i van descobrir que en els passos de les rodes hi havia bosses de plàstic envasades al buit amb una substància vegetal sospitosa. Després de fer el test corresponent va sortir positiu en marihuana.

A les rodes també hi van trobar 32 paquets més amb una substància de color marró que també van sotmetre al narcotest i va donar positiu en haixix. Després de treure tota la droga que hi havia amagada van comprovar que l’home portava 18,9 kg de marihuana i 5 d’haixix. Per això es va detenir l’home per un delicte contra la salut pública. El conductor ja ha passat a disposició judicial.