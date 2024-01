Detingut un camioner a Lleida per conduir quatriplicant la taxa d'alcohol permesa i fent esses a l'A-2

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 47 anys com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària i per conduir sota l'efecte de les begudes alcohòliques. Passades les 6 del matí la policia ha estat alertada de la presència d'un camió que circulava fent esses per l'autovia A-2 en direcció Barcelona.

Quan les patrulles s'adreçaven al lloc han tingut coneixement que aquest camió hauria topat lleument amb un altre camió al terme municipal de Sidamon i que hauria continuat el recorregut fins aturar-se novament al quilòmetre 496. En arribar, els agents han observat com un dels conductors presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

La policia ha retirat els camions fins a la sortida a l'àrea de servei de Tàrrega i han realitzat la prova d'alcoholèmia, que ha donat un resultat positiu amb un resultat de 1,04 mil·ligrams per litre d'aire (mg/l). Davant d'això i de les declaracions de testimonis que descrivien la conducció temerària, han detingut el conductor pels dos delictes contra la seguretat del trànsit. El detingut passarà properament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.