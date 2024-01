Detingut per conduir temeràriament a Figueres i enfrontar-se als agents després de negar-se a fer la prova d'alcoholèmia

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un conductor de 42 anys que circulava de forma temerària per la ciutat i que es va negar a fer la prova d'alcoholèmia. Els fets van passar diumenge quan una patrulla va detectar el sospitós conduint per carrers de la ciutat i posant en risc la seguretat del trànsit. L'home no va fer cas de les indicacions dels agents que li requerien que aturés el vehicle i va seguir sense aturar-se. Els policies van haver-lo de perseguir fins al terme municipal de Cabanes on se'l va aconseguir aturar i li van demanar que se sotmetés a la prova d'alcoholèmia, però el sospitós no va fer cas als agents, s'hi va negar i va decidir enfrontar-se amb ells.

Davant de l'actitud del conductor, els policies el van acabar detenint, per un delicte contra la seguretat del trànsit, per no sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i per atemptat als agents de l'autoritat. Tot plegat va acabar sense cap ferit.

En una altra actuació, agents de la Guàrdia Urbana van arrestar dos homes que van entrar a robar en un bar del centre de la ciutat. En concret, va ser la matinada de dissabte a diumenge en un establiment situat entre els carrers Fossol i Nord de la ciutat.