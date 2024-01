La nova sèrie de 'Spider-man' i la quarta part de 'Gru' arriben aquest 2024 de la mà d'un dissenyador català

El món de l'animació digital ha agafat impuls en els darrers anys, en part gràcies a la irrupció a la gran pantalla de projectes de Pixar o DreamWorks adreçats a públic gran i petit, un fet que ha permès llançar carreres de grans talents en el món de la creació digital. Un d'ells és Mariano Tazzioli (Buenos Aires, 1996), que des del seu estudi de Sant Cugat del Vallès s'ha fet un lloc en el sector audiovisual gràcies a la seva habilitat innata i a la seva capacitat d'autoformació. Ha treballat amb Dinsey, Universal, Netflix o DreamWorks, i ha participat en dues de les produccions més esperades per aquest 2024, la nova sèrie de Spider-man per a Dinsey+ i la quarta part de la saga cinematogràfica Gru: el meu dolent preferit.

Tazzioli assegura que va néixer en una bona època, els anys 90, quan a la seva Argentina natal arribaven les programacions televisives directament dels Estats Units, amb propostes com els Saturday morning cartoons plenes de sèries d'animació. Una d'elles, la que més el va marcar possiblement, era la de Batman, juntament amb Superman, però sense deixar-ne d'altres, com el mític home aranya o les cintes de Disney.

«De petit veia les pel·lícules i sentia la necessitat de dibuixar, tenia una inspiració, una energia per a fer-ho», explica en declaracions a l'ACN. A principis de la dècada dels 2000, la seva família es va mudar a Catalunya i es va instal·lar a Sant Cugat del Vallès.

En la seva afició de crear sobre el paper, va descobrir que les grans produccions incorporaven sistemes digitals de dibuix, i el seu pare va descarregar programes a l'ordinador amb què s'hi va endinsar de ple: «No deixava de ser un mecanisme artesanal, però fet amb ordinador i no a mà», detalla.

Directe a la feina

Tazzioli va acabar Batxillerat a Sant Cugat, però tenia clar que no aniria a la universitat perquè no li aportaria el que necessitava per acabar fent allò que volia fer i ser. Va seguir formant-se per la seva banda, i a la que va tenir l'ocasió, va fer el pas.

Al 2014, Barcelona va acollir una trobada en què hi participaven artistes vinculats a la creació d'efectes visuals, i va decidir sortir a l'atac. «Vaig muntar un vídeo per ensenyar-ho als assistents, i allò era una festa», explica. Hi havia «peixos grossos» de la indústria, que havien participat en pel·lícules com Avatar o la saga de Star Wars: «Jo sabia qui era cada un d'ells, em vaig memoritzar les cares dels participants abans d'anar-hi, hi els vaig ensenyar els meus treballs, ells em donaven la seva opinió, i obtenia els seus contactes, buscant una primera oportunitat laboral», relata.

D'aquella trobada en va sortir la proposta d'un estudi, Minimo VFX, que li va oferir que els anés a veure algun dia. «Al cap d'un o dos dies vaig picar a la porta i em va rebre un dels propietaris, que havia treballat a El Senyor dels Anells, Harry Potter o Star Trek, i amb 16 anys vaig començar a fer pràctiques», relata.

Allà hi va estar 4 anys, temps en què va participar en la producció de jocs de Star Wars o en la segona cinta de Paddington treballant en la simulació visual dels efectes que fa la roba, els músculs o el cabells dels personatges, guanyant experiència dia a dia. D'allà va saltar al prestigiós Leo Sánchez Studio: «Vaig treballar per a DremWorks fent els personatges principals a Troll Hunters, a Over the Moon, el debut com a director de Glen Keane, llegenda viva que va participar en Aladdin, La Sireneta o Pocahontas, o a El netejaparabrises, que va guanyar l'Òscar l'any 2022 al millor curtmetratge d'animació».

Posteriorment, es va traslladar a Montpeller (França) per a treballar en la sèrie animada de Monstres, S.A. de Disney +, i amb l'esclat de la pandèmia va tornar a Sant Cugat, des d'on treballa amb un estudi de disseny 3D a casa ple de referències i inspiració.

De Sant Cugat a la gran pantalla

Un bust de la màscara del Batman que es va enfundar George Clooney, una petita reproducció del Superman dels còmics dels anys 90 o una màquina recreativa de Spider-man rodegen l'espai, governat per tres pantalles i un teclat. «Des d'aquí treballo i he treballat per un munt de projectes, molts estan en marxa i no en puc parlar, i d'altres arriben aquest mateix any al públic, com la quarta pel·lícula de Gru: el meu dolent preferit o la sèrie de Spider-man per a Disney +», explica, una sèrie que a dia d'avui té un títol provisional, Friendly neighborhood Spider-man, i traduïda d'entrada com a Spider-man: primer any.

També ha treballat en l'elaboració dels personatges del joc Clash Royal i ha estat responsable de la supervisió de l'última cintematografia de League of Legends: «Es va projectar en pantalla gegant en el campionat mundial de novembre de 2023 a Seul, l'anterior, d'ara fa 4 anys, va arribar als 500 milions de visites, i aquest vídeo va en camí», diu.

Tazzioli diu que res li ha vingut regalat, i que tot el que s'ha proposat, ho ha aconseguit. «Mai em vaig plantejar que no em sortirien bé les coses, ha estat un camí orgànic, tinc la sort que vaig començar jove, amb l'avantatge d'arribar als 23 anys amb una experiència que per edat no hauria de tenir, la frase de 'voler és poder' és certa», assegura.

Al marge dels projectes professionals en què participa, Tazzioli ha convertit en afició crear els seus propis projectes, amb l'esperança que un dia prosperin. Entre aquests, hi figura un univers propi del personatge de Spider-man, imprimint el seu estil en els personatges o els escenaris, tots creats de zero, i del qual espera poder-ne fer una animació a mode de demostració ben aviat .

«Aspiro un dia a poder dirigir una pel·lícula d'animació o a crear el meu propi personatge», diu. Destaca, a més, que la creació de projectes propis al marge dels comercials li suposen un aprenentatge propi i li donen material d'aparador que fa que les productores coneguin la seva feina i s'hi interessin.

Al marge, s'està formant en composició musical, amb l'objectiu de tenir la capacitat de crear les pròpies melodies que acompanyin les històries que crea sobre la pantalla, arrodonint la seva capacitat creativa des dels diferents àmbits que intervenen en la producció d'aventures en digital.