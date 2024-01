El Grup Enciclopèdia Catalana presenta un ERO per acomiadar 15 persones

El Grup Enciclopèdia Catalana ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 15 persones, segons ha pogut saber l'ACN. Actualment, la plantilla de l'empresa és de més d'un centenar de treballadors. La històrica editorial arrossega des de fa temps problemes financers i busca revertir així els entrebancs econòmics, una part dels quals arran de la posada en funcionament del centre logístic Entredos. En un comunicat, l'empresa va assegurar que el grup disposa de «d'actius suficients» per fer front a les seves obligacions futures i garantir la seva continuïtat. Una vintena d'editorials catalanes van demandar Àgora -la filial logística del grup- per la crisi de distribució de llibres i li reclamen 2,8 milions d'euros.

L'empresa va presentar dilluns la memòria de l'ERO i ara s'ha obert un període de negociació d'un mes entre la direcció i els treballadors. Durant la setmana que ve es preveu que hi hagi noves trobades.

Un total de 23 editorials afectades per la crisi de distribució de llibres van decidir al novembre interposar una demanda judicial contra Àgora, propietat del Grup Enciclopèdia Catalana. La quantitat reclamada és de 2,8 milions d’euros, que atribueixen als pagaments de les factures per les vendes del darrer quadrimestre de 2022, l’import dels llibres no retornats als seus propietaris i l’import de les comandes pendents de servir el desembre de 2022.

Els editors demandants i la direcció de Xarxa de Llibres van lamentar que l'empresa no hagi aportat «cap solució ni cap calendari d’actuació per resoldre els impagaments» i el retorn dels llibres que encara tenen a les seves instal·lacions. Per aquest motiu, no descartaven altres actuacions judicials.

Crisi de distribució durant mesos

El món editorial va encadenar a partir del setembre de 2022 un seguit de problemes en la distribució de llibres a Catalunya, especialment els de llengua catalana. L'origen del cas partia de la fusió a l'agost de dos dels referents en la distribució a l'Estat, les Punxes i Àgora, que van passar a operar conjuntament sota el paraigües d'Entredos Logistics, una operació que va provocar retards i va impedir el repartiment de molts volums.

Algunes de les editorials perjudicades per aquesta operació empresarial, agrupades sota la comercialitzadora Xarxa de Llibres, van patir greus conseqüències, entre altres, una acusada caiguda de les vendes ocasionada per la deficient distribució dels seus llibres durant el darrer quadrimestre de 2022. La situació es va allargar durant mesos fins que les editorials afectades van optar per contractar els serveis d’un altre operador logístic, Elkar-ACL, tot i que això va representar traslladar els seus estocs fora de Catalunya.

Segons van assegurar les editorials en un comunicat al qual va tenir accés l'ACN, la direcció d’Àgora es va comprometre a facilitar el trasllat dels estocs dels editors al nou distribuïdor, però afirmen que «va incomplir el calendari, cosa que va repercutir negativament en la campanya del Sant Jordi 2023 dels segells afectats». Amb tot, segons fonts dels mateixos editorials, hores d’ara encara hi ha en el magatzem d’Àgora-Entredós 350.000 exemplars de llibres propietat de les empreses afectades. A més, denuncien que des del gener de l'any passat, Àgora va deixar de pagar als editors afectats les factures corresponents a les vendes de tardor i hivern del 2022.