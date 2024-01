La Generalitat recomanarà restringir al màxim els mòbils a les aules catalanes

El debat sobre l’ús dels mòbils a les aules va cobrar actualitat el novembre passat per l’impuls de pares i famílies.URV

La Generalitat recomanarà restringir al màxim els telèfons mòbils a les aules catalanes i donarà instruccions en aquest sentit en tres setmanes.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat, en una entrevista amb el diari La Vanguardia, que «si hi ha alguna activitat docent que requereixi l’ús del mòbil, endavant, però en la resta no ha de ser present a les aules i tampoc als patis».

La consellera d’Educació, Anna Simó, per la seva part, ha concretat en declaracions a RAC1 que el seu departament donarà instruccions als centres educatius en aquest sentit en les properes tres setmanes i, a partir d’allà, cada centre adoptarà les decisions que consideri.

El debat sobre l’ús dels mòbils a les aules va cobrar actualitat el novembre passat per l’impuls de pares i famílies; llavors, gairebé mil persones es van afegir en pocs dies a un grup de WhatsApp promogut per famílies i professors de Barcelona per frenar la normalització d’entregar un telèfon mòbil intel·ligent als nens a partir dels 12 anys.

La consellera Simó ha explicat que, abans d’aplicar les restriccions a l’ús del mòbil en els instituts, la comunitat educativa haurà de debatre aquesta qüestió: «No té sentit una restricció vertical, si no parteix d’un debat previ», ha assegurat la titular catalana d’Educació.

Tanmateix, la Generalitat sí que imposarà un veto generalitzat a l’ús de mòbils en l’educació primària, que considera ha de ser un espai «lliure de mòbils».