Aragonès avisa Junts que «barrejar» immigració i seguretat «fa un mal favor al país i s'allunya del catalanisme»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha referit a la qüestió migratòria i ha avisat Junts que «barrejar» immigració i seguretat «fa un mal favor al país». «Barrejar immigració i delinqüència és un error i s'allunya de la llarga tradició del catalanisme, que també Junts o anteriorment Convergència havia defensat, d'aquell catalanisme integrador», ha puntualitzat Aragonès en una entrevista dominical a La Vanguardia. «Per tant, a nosaltres no ens trobaran amb els discursos populistes que utilitzen la immigració per a finalitats electorals», ha afegit el president de la Generalitat, que també ha obert la porta a tornar ser el candidat d'ERC a les properes eleccions al Parlament: «Tinc tota l'energia i tota la força per continuar».

«Els candidats d'ERC els decideix el partit i, per tant, els decidim entre tots amb els procediments establerts. Jo no em saltaré aquests procediments», ha volgut matisar Aragonès, que ha reiterat que esgotarà la legislatura i convocarà eleccions el febrer del 2025. «Feia molts anys que a Catalunya no s'aprovaven pressupostos un any rere l'altre, de manera continuada, i que no tenim una legislatura completa», ha recordat el president de la Generalitat, que sí ha llançat un toc d'atenció al govern central per la seva estratègia de negociació. «Crec que el govern de l'Estat haurà de reflexionar sobre quines són les dinàmiques que afavoreixen i quines no», ha avisat Aragonès.

«Tenim un plantejament estratègic molt clar que no es basa ni en tàctiques ni en curses de l'últim moment», ha afirmat el president de la Generalitat i també coordinador nacional d'ERC, en una crítica indirecta a Junts. «Tenim una clara aposta per la negociació, per la resolució del conflicte polític, per poder culminar-lo amb l'exercici d'un referèndum», ha recalcat Aragonès, que igualment ha aigualit el suport als pressupostos generals de l'Estat. «Esquerra no ha firmat cap xec en blanc. Com tampoc no demanarem a ningú que firmi un xec en blanc pel nostre Govern. La nostra voluntat és que hi hagi uns bons pressupostos a Catalunya i uns bons pressupostos a l'Estat», ha apuntat el president català.

«La llei d'amnistia ha de ser molt sòlida, hi ha risc de boicot»

Finalment, Aragonès s'ha referit a la llei d'amnistia i ha reclamat que sigui «tan sòlida com sigui possible». «Hi ha enemics de passar del fet que aquest país passi d'una situació de conflicte a una institució de debat, diàleg, negociació i poder trobar acords», ha assenyalat el president de la Generalitat. «I aquests enemics són molt poderosos a Espanya i intentaran boicotejar l'aplicació de la llei en el seu esperit i en la seva forma», ha conclòs Aragonès.