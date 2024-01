Mor als 74 anys l'actor valencià Juli Mira

L'actor valencià Juli Mira ha mort aquest dissabte als 74 anys d'edat. Nascut a Alcoi el 1949, el 2010 va rebre el Premi honorífic del Festival Inquiet de Cinema en Valencià i el 2021, la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana. L'Ajuntament d'Alcoi, que el 2022 li va atorgar el Premi 9 d'Octubre, ha informat que la capella ardent de l'intèrpret s'instal·larà al Tanatori Sant Jordi del municipi.

Mira va debutar amb el grup La Cazuela de teatre després de passar per un col·lectiu estudiantil d'actors, Assalla. Posteriorment, va passar per produccions audiovisuals com Hospital Central, de Telecinco, i Ventdelplà, La Riera i Porca misèria, de TV3. Es va fer conegut sobretot pel seu paper com a actor secundari en diverses produccions.