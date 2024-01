Més de 12.000 persones es presenten a les 850 places de Mossos d'Esquadra: «És vocacional voler ajudar les persones»

Un total de 12.200 persones s’han presentat aquest dissabte al matí a la Universitat Autònoma de Barcelona per fer les proves teòriques per accedir al cos dels Mossos d’Esquadra i optar a alguna de les 850 places disponibles. Minuts abans d’accedir a les aules, els aspirants repassàvem el temari amb els seus companys i han manifestat que tenien nervis.

Pel Víctor, és la segona vegada que s’hi presenta i ha dit que ho fa perquè «és vocacional voler ajudar a les persones». Durant aquesta jornada, els candidats hauran de fer un test de coneixements i cultura general, un altre d’aptituds i la prova d’idiomes. Es tracta de la tercera convocatòria amb reserva del 40% de les places per a dones amb l’objectiu d’aconseguir feminitzar el cos.

Encara que aquest matí ha estat el torn de la prova teòrica, gairebé ningú ha obert una llibreta durant els minuts abans de ser cridats a l’aula pertinent. Comenten que la feina ja l’han feta al llarg dels últims mesos, i que repassar només fa que posar-los més nerviosos.

Per molts d’ells, no és la primera vegada que passen per aquest procés. Això, diuen, que és un avantatge per controlar la tensió perquè ja saben què s'hi trobaran. El Joel ho va provar l’any passat, però diu que va suspendre l’entrevista. «Comparat amb el primer cop que tot era nou, com ara conec tot el procés, estic una mica més tranquil», ha dit. En el seu cas, diu ja porta dos anys preparant-se, primer en una acadèmia i ara per lliure. Ara bé, la prova d’aptituds és la que més el preocupa. «Són proves d’intel·ligència abstracte, numèrica i no saps el que et trobaràs», ha dit.

En la mateixa línia, el Jordi ha explicat que la dificultat d’aquest tipus de test és que «son proves contrarellotge» en les quals hi ha 80 preguntes i només 35 minuts per respondre. També diu que és la segona vegada que s’hi presenta i que s'hi ha presentat «per seguir lluitant».

Gairebé el 37% d’aspirants són dones

És la tercera vegada que aquestes proves contemplen la reserva del 40% de les places per a dones. L’Alícia és una de les gairebé 37% d’aspirants i ha comentat que «és necessari que hi hagi una reserva de places perquè hi ha d'haver més representació femenina en els cossos de seguretat». Precisament, «perquè la policia ha de representar al ciutadà i, per tant, no pot ser un sector tant masculinitzat», ha afegit.

Actualment, gairebé el 23% de les agents del cos de Mossos són dones. El percentatge s’ha incrementat en totes les escales de comandament. Així, per exemple, hi ha un 22% de comissàries, un total de 7 dels 32 comissaris que té el cos en total. Fa dos anys, el percentatge era de només un 11%.