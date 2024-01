Les darreres nevades animen els esquiadors a desplaçar-se a les estacions i permeten obrir alguns circuits de nòrdic

Les darreres precipitacions caigudes al Pirineu, tant per Reis com aquest dimecres i dijous, i el posterior ambient fred, però assolellat, han animat als amants de l'esport blanc a desplaçar-se als diversos complexos de neu de Catalunya. Així, Tavascan ja ha pogut obrir les pistes d'esquí alpí i la resta d'estacions han ampliat el nombre de quilòmetres disponibles als seus dominis. Pel que fa al nòrdic, però, els gruixos no han estat suficients i, per tant, s'està treballant a mig gas. Així, mentre Tavascan compta des de dilluns amb 5,4 quilòmetres de circuits de fons, a Tuixent – La Vansa s'han pogut habilitar prop de 2,5. Mentre, Lles i Aransa compten amb neu a la zona d'iniciació i la resta tenen obert per raquetes i serveis turístics.

El director de Tuixent - La Vansa, Albert Nadal, calcula que aquest dissabte han passat prop de 400 persones per l'estació. «És el primer cap de setmana amb una gran afluència d'esquiadors» d'aquesta temporada, ha afirmat. Així, tot i que ha detallat que la última nevada «no ha sigut molt abundosa», ha permès traçar 2,5 quilòmetres per fer fons, amb la qual cosa, creu és un bon cap de setmana per iniciar-se en la pràctica d'aquest esport. A més, el complex disposa de tots els circuits de raquetes disponibles, amb un total de 12 quilòmetres.

L'estació va arrencar la temporada durant el pont de la Puríssima amb zona habilitada per iniciació gràcies a la neu produida. Gràcies a les baixes temperatures, ja compten amb una base innivada que els permetrà poder obrint la resta de circuits amb les pròximes precipitacions, encara que aquestes siguin de caràcter feble. Així, Nadal és mostra «optimista» tot i reconèixer que aquesta temporada està sent «molt estranya».

Diversos dels esquiadors que han decidit desplaçar-se fins a l'estació alturgellenca procedeixen de l'àrea metropolitana de Barcelona. És el cas de la Núria Salas i el Manel Pons, de Sant Cugat del Vallès, que han explicat que tot i que hi hagi poca neu han decidit desplaçar-s'hi per «fer una mica d'exercici» i gaudir del paisatge. També han indicat que han volgut aprofitar davant la incertesa de quin temps hi haurà en les pròximes setmanes.

També de Sant Cugat del Vallès venia l'Alexi Llorens, que ha dit que li venia de gust «provar la neu» a Tuixent i que espera «gaudir del dia» a l'estació tot i que els gruixos siguin encara minsos. Per la seva banda, Melisa Quevedo, de Barcelona, ha explicat que ha vingut a fer raquetes amb un grup d'una vintena de persones que són amants del senderisme i de les activitats a la natura. «Com que fa un parell de dies que ha nevat vam decidir que haviem de venir a la neu», ha conclòs.

Les activitats escolars de neu, garantides

La tècnica de la Mancomunitat de les Estacions d'Esquí Nòrdic, Imma Obiols, diu que tot i que la neu impedeix obrir tots els circuits de fons en bones condicions, si que garanteix les activitats escolars, col·lectiu molt important que els visita durant els mesos de gener i febrer. En aquest sentit, ha destacat que aquests grups permeten fidelitzar als treballadors cada any, sobretot tenint en compte que cada cop tenen més dificultats per trobar tècnics d'esquí donat que no se'ls pot garantir que podran treballar tota la temporada completa.

Obiols ha afirmat que les estacions de nòrdic no disposen de «sistemes d'innivació automatitzats» com a les d'alpí i que, per tant, aquesta feina es duu a terme amb recursos limitats i gràcies «a un treball dur del personal de les estacions». A més, creu que el sector de l'esquí de fons creixeria si hi hagués més neu, tenint en compte que les persones que ho practiquen són «fidels» i que es tracta d'un esport de resistència.

D'altra banda i pel que fa a l'esquí alpí, les darreres nevades han permès assolir tot el desnivell esquiable i ampliar els quilòmetres disponibles, arribant-ne fins als setze, a l'estació ribagorçana de Boí Taüll. Així, el complex compta amb prop d'una quinzena de pistes obertes i uns gruixos que oscil·len entre els 30 i 40 centímetres de neu pols dura, tal com ha explicat el seu director de màrqueting, Andreu Velilla.