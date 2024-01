Interior concedeix 850.000 euros a 222 municipis per fer front a emergències

El departament d’Interior ha concedit subvencions per valor de 850.000 euros a 222 municipis catalans perquè es dotin de mitjans materials per fer front a situacions d’emergència, la qual cosa suposa un increment de 300.000 euros respecte a la convocatòria del setembre passat. En la convocatòria de setembre de 2023, la partida pressupostària va ascendir a 550.000 euros.

Segons informa aquest dissabte Protecció Civil de la Generalitat, un total de 262 ajuntaments havien sol·licitat aquesta ajuda, que s’ha concedit a 222 municipis que complien els requisits, amb una subvenció màxima de 4.000 euros per a cada un d’ells.

En l’assignació d’aquestes subvencions, que tenen per objectiu facilitar la preparació i resposta dels ajuntaments davant de riscos, situacions adverses, catàstrofes i emergències greus, s’ha prioritzat als municipis de fins 1.000 habitants.

En concret, les subvencions són per adquirir mitjans i recursos per a l’avís i informació a la població en situacions de risc greu o emergència, per a la senyalització com, per exemple, megafonia fixa, balises lluminoses, senyals o cartells i per atendre a la població afectada, com equips de calefacció/refrigeració, carpes, llits de campanya, bombes d’aigua o equips d’il·luminació, entre altres.

En el Camp de Tarragona han rebut subvencions 50 municipis, a Lleida, 48, en Girona, 42, a la Catalunya Central, 40 poblacions, a l’Alt Pirineu i Aran, 26, en el Penedès, 9, i en les Terres de L’Ebre, 7.