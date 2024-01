Dos detinguts per tenir 522 plantes de marihuana i 1,7 quilos de cabdells en una casa del golf de Sant Julià de Ramis

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys i una dona de 32 que tenien 522 plantes de marihuana repartides en set estances d'una casa del golf de Sant Julià de Ramis (Gironès). La investigació es va iniciar el novembre quan els agents van sospitar que a dins de l'habitatge s'hi podia estar cultivant droga.

Finalment, aquest dijous 11 a primera hora del matí diversos efectius dels Mossos van fer una entrada i registre de la casa on hi van trobar les plantes, a més d'1,7 quilos de cabdells, més de 1.000 euros en efectiu i el material necessari per fer créixer la droga, com ventiladors, extractors d'aire condicionat o filtres de carboni.

A més, els agents van comprovar que els arrestats tenien la llum de la casa punxada, per això se'ls investiga també per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric, a més de d'un altre contra la salut pública per la droga que emmagatzemaven. S'espera que en breu passin a disposició del jutge de guàrdia de Girona