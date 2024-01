Detingut el presumpte violador de la mare que va llançar el nadó mort en una paperera de la Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest passat dijous el presumpte violador de la mare que va llançar el nadó mort en una paperera de la Bisbal d'Empordà. Segons va al·legar la dona, el bebè va ser fruit d'una violació per part de l'arrestat i va néixer mort.

Tot plegat, arran de la investigació que van iniciar els Mossos el passat 2 de gener quan va aparèixer el petit acabat de néixer dins d'una bossa en una paperera del centre de la Bisbal d'Empordà. Segons han informat els Mossos, l'home de 39 anys ja ha passat a disposició judicial i ara haurà de ser el jutjat de guàrdia qui decideixi quines mesures pren. L'arrestat ha estat detingut arran de la declaració de la dona que va deixar el nadó i que assegura que és fruit d'una violació.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a dos quarts de set del matí del 2 de gener. Segons va transcendir en el moment dels fets, va ser un escombriaire qui va localitzar el cos del nadó en una paperera d'un carrer molt cèntric de la Bisbal d'Empordà, just al nucli antic. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a la regió policial de Girona es van fer càrrec del cas, tutelat pel jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà.

Els investigadors van poder identificar la mare del nadó, una noia de poc més de 20 anys. La dona va declarar com a investigada davant dels Mossos d'Esquadra. Segons fonts properes al cas, la mare va afirmar als policies que el bebè va néixer mort i que es va quedar embarassada arran d'una violació. La noia, que hauria ocultat l'embaràs al seu entorn, ha demanat una ordre de protecció del presumpte agressor sexual.

Els Mossos d'Esquadra ja han presentat l'atestat policial al jutjat, que ara haurà de citar a declarar la mare com a investigada per la troballa del nadó mort i, també, com a testimoni per ratificar que va ser víctima d'una violació. Segons les mateixes fonts, la dona ha donat detalls per identificar l'agressor sexual i perquè els Mossos el puguin arrestar un cop formalitzada la denúncia.

L'informe preliminar de l'autòpsia que els forenses van fer al nadó, que era un nen, no descartaria la versió de la mare que al·lega que no va arribar a néixer amb vida. Tot i això, la investigació continua oberta i falten els resultats definitius de l'autòpsia i prendre declaració a testimonis o implicats per esclarir les circumstàncies dels fets.