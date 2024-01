Un home s’enfronta a 10 anys de presó per violar un altre home en una discoteca de Barcelona

L’Audiència de Barcelona ha començat a jutjar aquest dijous un home per suposadament violar un altre home en la cambra fosca d’una discoteca de la capital catalana. L’acusat ha assegurat que tot el contacte sexual, incloses dues penetracions anals sense preservatiu, van ser totalment consentides, mentre que el denunciant sosté que el contacte sexual va ser consentit, però no pas dues penetracions anals sense preservatiu.

Un amic de la víctima ha assegurat que va veure dos cops l’acusat fent girar la víctima d’esquena a ell per a penetrar-lo. La fiscalia i l’acusació particular demanen deu anys de presó per a l’acusat, a més d’una indemnització per a seqüeles i els danys morals.

Segons la versió del denunciant recollida per la fiscalia, entre les 4.30 i les 5 de la matinada del 26 de gener del 2020 acusat i víctima es van trobar en la cambra fosca d’una coneguda discoteca del carrer Balmes de Barcelona. No es coneixien, però l’acusat ha explicat durant el judici que el denunciant el va començar a tocar i ell es va deixar.

Van intimar, parlar, acariciar-se i es van fer petons. En un moment determinat el denunciant li va practicar sexe oral i després l’acusat va penetrar analment el denunciant, es van tornar a petonejar de cara i li va fer una segona penetració amb ejaculació final.

Preguntat per si la víctima es va resistir o va queixar-se perquè la penetració era sense preservatiu, l’acusat ha dit que no i que un cop van acabar el denunciant no es va queixar, van sortir junts de la cambra fosca i es van intercanviar els telèfons mòbils. Ha dit que ell es va plantejar el fet de posar-se preservatiu, però cap dels dos en duia, i es van deixar «endur per l’excitació».

No obstant, la versió de la víctima és ben diferent. El denunciant assegura que sí que es va negar a la penetració anal sense preservatiu, però l’acusat el va forçar, li va abaixar els pantalons i el va fer girar de cara a la paret per la força. De fet, assegura que es va arribar a tapar l’anus amb la mà i després de la penetració forçada va acabar empenyent l’acusat per desfer-se’n.

L’acusat ha explicat que la cambra fosca té poca visibilitat, i hi ha música, però un crit hauria estat audible per altres persones que practicaven sexe alhora i ben a prop, o pels cambrers i vigilants de la discoteca que passaven sovint per allà. A preguntes de la fiscal, l’home ha admès que l’entrada a la cambra fosca no significa que acceptis qualsevol pràctica sexual, i fins i tot es pot entrar només a mirar. També ha dit que li va sorprendre la denúncia, i que no en sabia el motiu.

El denunciant ha declarat a porta tancada i amb separació visual respecte l’acusat. L’amic que l’acompanyava ha explicat que ell i la víctima havien anat alguns cops a altres cambres fosques, però el denunciant li va assegurar que mai hi havia mantingut relacions sexuals al seu interior. Per això li va sorprendre que mantingués contacte sexual amb l’acusat, i encara més que es deixés penetrar analment. No obstant, amb cert sentiment de culpa, ha assegurat que no va saber veure que la penetració no era consentida i que no va voler intervenir-hi.

En acabar la penetració, la víctima va sortir ràpid de la cambra fosca i ell el va seguir. Ja a fora, li va dir: «Jo no volia, se m’ha corregut dins!». Estava nerviós i molt alterat, ha dit, va voler anar al lavabo i recollir la jaqueta i marxar. Al guarda-roba van trobar-se l’acusat, que va parlar uns moments amb la víctima. Després l’amic i la víctima van marxar de la discoteca. El testimoni va preguntar al denunciant si volia que l’acompanyés a l’hospital o a la policia, però la víctima va voler anar a casa. Des d’aleshores, la víctima, segons el seu amic, ha patit seqüeles psicològiques i no ha volgut tornar mai més a una cambra fosca, a més de tenir problemes sexuals amb algunes de les seves parelles.