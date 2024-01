La neu arriba a cotes per sota dels 600 metres a diferents comarques de Catalunya

Les precipitacions que aquest dimecres han travessat el Pirineu i Prepirineu han deixat estampes de postal a comarques com el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà o l'Alt Urgell. Així, els carrers de la capital del Pallars Sobirà han quedat blancs, però la nevada ha vingut seguida de sol, fet que ha provocat que la neu es fongués a poc a poc.

A localitats com la capital del Jussà també ha nevat, tot i que ho ha fet més intensament a Isona i Conca Dellà. A l'Alt Urgell, la neu ha agafat a la vegetació i ha arribat als dos centímetres a Coll de Nargó o Estamariu. En termes generals, però, els gruixos que s'han acumulat han estat escassos i, per tant, no han registrat problemes per circular per cap carretera.