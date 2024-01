Comença el judici a dos acusats de subministrar droga a menors per abusar-ne sexualment en un pis de Blanes

D'esquenes, els dos acusats de subministrar drogues a menors per abusar-ne sexualment a Blanes.ACN

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres dos acusats de subministrar droga a menors per abusar-ne sexualment en un pis de Blanes. La fiscalia demana 24 anys de presó per a un dels processats i una condemna de 21 anys per a l'altre. Segons recull l'escrit d'acusació, els processats van abusar de tres menors de 14 i 15 anys entre el juliol del 2017 i el setembre del 2018.

El ministeri fiscal sosté que un dels acusats "proporcionava diàriament cigarrets d'haixix, marihuana i cocaïna" a les menors i els dos mantenien relacions sexuals amb les noies quan tenien les capacitats "minades" pel consum d'estupefaents. El judici que es fa la secció tercera ha començat amb la declaració de les víctimes, que s'ha fet a porta tancada.