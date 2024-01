Catalunya és la cinquena regió europea amb més reserves turístiques a través de plataformes en línia

Catalunya va ser la cinquena regió europea que més reserves turístiques va registrar a través de plataformes en línia -en grups com Airbnb, Booking o Expedia- durant el segon trimestre de 2023. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Eurostat, a Catalunya es van reservar més de cinc milions de pernoctacions 'online' entre l'abril i el juliol de 2023, una xifra que a l'Estat només supera Andalusia, amb 7,1 milions de pernoctacions. A banda de la comunitat espanyola, per sobre de Catalunya tan sols apareixen la regió croata de Jadranska Hrvatska (6,26 milions de nits reservades) i les franceses Île-de-France (5,76 milions) i Provença-Alps-Costa Blava (5,67 milions).

Les regions espanyoles, a més, apareixen com les destinacions més populars en les plataformes en línia. Entre els 20 territoris europeus que més pernoctacions van registrar entre abril i juny, set es troben a l'Estat. La resta corresponen a França (5), Itàlia (5), Portugal (2) i Croàcia (1).

Millores en les reserves al tercer trimestre

A banda de les dades territorials, l'Eurostat publica aquest dimecres les dades nacionals corresponents al tercer trimestre de 2023, coincidint amb els mesos d'estiu. En aquest sentit, Espanya va anotar 55,9 milions de pernoctacions a través de plataformes 'online', un 12,7% més que el mateix període de l'any anterior. Per sobre només apareix França, amb 65,4 milions de reserves entre juliol i setembre.

Les dades espanyoles, a més, posen de manifest que les reserves turístiques a través de grups com Airbnb, Expedia o Booking s'ha recuperat plenament de la covid-19. En comparació al tercer trimestre de 2019 -previ a l'esclat de la pandèmia-, les reserves registrades aquest 2023 van ser un 25,1% més elevades.

En la mateixa línia, les reserves al conjunt de la Unió Europea també han experimentat un fort repunt. Durant el tercer trimestre, els estats membres van registrar 309,4 milions de pernoctacions a través de plataformes en línia, un 13,4% més en termes interanuals i un 34,3% més respecte al 2019.

Pel que fa a l'acumulat de l'any, els allotjaments turístics de la UE han notificat 546,2 milions de pernoctacions, un 11,8% més que l'any passat i un 28,9% més en comparació als nous primers mesos de 2019.