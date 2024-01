La pluja farà acte de presència a Tarragona aquest dimecres

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat de l'arribada d'una pertorbació que donarà lloc a precipitació extensa arreu del país. S'iniciarà dimecres de manera dispersa i a partir de dijous al migdia anirà desapareixent. Les pluges marxaran per la zona central del litoral i prelitoral.

Inicialment, els models feien preveure quantitats de precipitació més abundants, però les darreres actualitzacions han indicat que com a màxim seran de 50 mm. El Meteocat ha avisat que es tracta d'un episodi «molt aïllat» que no podrà revertir la situació de sequera extrema. A més, ha assenyalat que les pluges que van caure el 5 de gener van ser poc significatives i no van tenir repercussió en els embassaments.

En un comunicat, el Meteocat ha explicat que la pertorbació deixarà entre 30 i 50 mm a punts del nord-est, del litoral i prelitoral central i de la Catalunya Central; d'entre 10 i 30 mm a la resta de la meitat nord, i valors inferiors a la resta del país. On menys plourà serà al terç sud.

Pel que fa a la neu, dimecres la cota se situarà en els 1.000 - 1.200 metres en general, tret del Pirineu i Prepirineu, on serà d'uns 700 o 800 metres al final del dia. Durant la matinada i matí de dijous baixarà localment fins a situar-se al voltant dels 600 metres en alguns sectors de l'interior i de l'extrem nord-est. Es podran acumular més de 10 centímetres al nord del país i a la Serralada Transversal. Hi haurà gruixos inferiors, en molts casos anecdòtics, a punts del nord-est i de la depressió Central per sobre dels 600 metres.

A banda, dijous s'enfortirà el vent del nord, especialment als dos extrems de Catalunya, fet que alterarà l'onatge sobretot a la costa Brava. La temperatura encara serà baixa, i hi haurà algunes glaçades febles a punts de l'interior. Per aquest motiu, el Meteocat ha emès avisos per neu i per onatge. Divendres la pertorbació ja s'haurà allunyat, i durant el cap de setmana la temperatura es recuperarà progressivament. El Meteocat ha avisat que es tracta d'un episodi «molt aïllat» i ha remarcat que en farien falta molts més i continuats per revertir l'actual situació de sequera.

Pluges insuficients

Les pluges que van registrar-se el 5 de gener van deixar entre 5 i 15 mm a moltes comarques, però quantitats inferiors als 5 mm a bona part de Ponent i a diversos trams del litoral i prelitoral. A més, no va arribar a ploure al Camp de Tarragona, al Penedès i al nord de l’Alt Empordà. Aquestes precipitacions no van modificar la precària situació dels embassaments catalans. En paral·lel, els dies 6 i 7, va produir-se una nevada abundant a l'Alt Pirineu, que va deixar gruixos d'entre 30 i 50 centímetres a cotes mitjanes i altes de l'Aran i zones pròximes.