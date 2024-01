Una dona pateix una agressió transfòbica en una discoteca de la demarcació de Girona

Una dona ha patit una agressió transfòbica aquest cap de setmana en una discoteca de la demarcació de Girona. Tal com ha afirmat la víctima a l’ACN, els fets van tenir lloc la nit entre el dissabte 6 i el diumenge 7 de gener en un local de la demarcació. Diverses persones van començar a fer comentaris transfobs a la dona i aquesta va decidir plantar-los cara.

Això va fer que els agressors pugessin el nivell d’agressió i la van empènyer fins que aquesta va caure a terra. El personal de la discoteca va expulsar els agressors de seguida. La víctima assegura que no vol denunciar els fets a la policia i ofereix als agressors «una oportunitat» per veure el mal que han fet i perquè no tornin a riure-se’n de ningú.

La dona ha agraït la reacció del personal del local, d’on és clienta habitual, i per la seguretat que li van donar. A més, la víctima estava acompanyada per un cercle d’amics i família important, fet que li va donar més seguretat. La dona assegura que gràcies als seus acompanyants i la intervenció del personal de la discoteca «la cosa no va anar a més».

Ara, vol aprofitar aquesta ocasió per denunciar els fets públicament i assegura que és «habitual» per ella sentir comentaris i insults transfòbics cada vegada que surt de festa en alguna discoteca. Per això ha aprofitat aquesta ocasió per denunciar-ho públicament i conscienciar del mal que fan a les persones que pateixen aquestes agressions verbals.