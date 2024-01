Salut preveu unes 10.000 visites a urgències aquest dimarts per l’epidèmia de virus respiratoris

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha explicat aquest dilluns que per aquest dimarts s’esperen unes 10.000 visites a les urgències dels hospitals i centres d’atenció primària a causa del pic de l’epidèmia de virus respiratoris com la grip, la covid i el rinovirus. En una entrevista a TV-3, Balcells ha recordat que el “sostre” de visites a urgències en altres ocasions ha estat d’11.000 diàries, i ha assegurat que Catalunya no té cap centre “col·lapsat”, com sí que tenen altres autonomies. També ha explicat que l’obligació de la mascareta als centres sanitaris no es preveu ampliar de moment a altres espais, però l’ha recomanat per a les persones amb símptomes o vulnerables en espais com el transport públic.

Balcells ha explicat que les urgències als hospitals han crescut els últims dies un 23% i als centres d’atenció primària un 30%. On més pressió assistencial hi ha és on no hi ha CUAP a la vora, com passa a Terrassa, on ja s’està tramitant un centre d’aquest tipus. Així, assegura que el 60% dels que van a l’hospital aquests dies per virus respiratoris són de grau lleu i podrien ser atesos a la Primària.

Ha admès que hi ha hagut esperes llargues en alguns centres, sobretot per a les persones amb símptomes lleus, però la situació està “estabilitzada” als hospitals. No obstant, creu que la fi de les vacances dels sanitaris i de les reunions familiars on es poden transmetre molts virus, farà que no s’arribin a col·lapsar els equipaments sanitaris. Per això, no creu que s’arribin als 400 casos per cada 100.000 habitants com es va arribar abans de la pandèmia, i ara ronden els 150 casos.

També ha dit que la vaga indefinida de les infermeres no ha tingut gaire impacte en l’atenció, ja que el seguiment no ha estat gaire alt i els serveis mínims han cobert les necessitats bàsiques.

El conseller ha dit que el pic de casos segurament serà a finals d’aquesta setmana o la que ve, amb alguna possible “rèplica” posterior. Per això, ha justificat l’obligació de dur mascareta als centres sanitaris, per protegir els professionals i les persones vulnerables. També ha demanat “sentit comú” a la població per quedar-se a casa o no veure’s amb persones vulnerables si té símptomes importants.

Sobre la recuperació de les baixes automàtiques, ha tornat a recordar que això depèn de l’Estat i que el Govern ho demanarà en la reunió d’aquest dilluns al matí del Consell Interterritorial de Sanitat.

Sobre el baix nivell de vacunació de la població, ha dit que la gent ja no veu tant perillosos els virus, després de la pandèmia de covid, però ha dit que “encara val la pena vacunar-se”, sobretot a les persones vulnerables o majors de 60 anys. De fet, ha dit que dos terços dels que ingressen aquests dies als hospitals per virus respiratoris, no estan vacunats. En aquest sentit, no ha descartat que es pugui vacunar sense cita prèvia, com ja fan algunes comunitats, i ha anunciat que es farà més difusió.

Respecte a altres qüestions, ha reiterat que la petició principal del sindicat Infermeres de Catalunya per desconvocar la vaga s’ha de tractar amb l’Estat, que és qui pot canviar la qualificació professional d’aquests sanitaris. També ha dit que l’augment de la qualificació professional ha de venir acompanyat d’un increment de l’aportació econòmica de l’Estat a les autonomies.

Per això, Balcells reclama més recursos de l’Estat i competències en l’especialització dels professionals i la compra i preu dels fàrmacs, sobretot els més innovadors i cars.

Sobre totes les reclamacions del Govern a l’Estat, ha dit que Catalunya vol un “tracte bilateral” amb el govern espanyol. Per això, ha qualificat de “missatge polític” el fet que a la reunió d’aquest dilluns amb el Ministeri i la resta d’autonomies no hi vagi ell com a conseller, sinó la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. La màxima representació institucional la reserven per al 2 de febrer, en una reunió del conseller amb la ministra, Mónica García.

D’altra banda, ha explicat que la modificació de la llei del tabac per prohibir fumar a les terrasses podria entrar al Parlament durant aquest primer trimestre, i espera comptar amb el consens dels gremis de restauració, que, segons ell, ja s’han recuperat dels efectes de la pandèmia.

Per últim, ha donat suport a la campanya de prevenció de riscos en la drogoaddicció promoguda per la Federació de Casals de Joves de Catalunya, amb l’anomenada T-Drogues. Balcells ha recordat que és una campanya iniciada fa dos anys i que ha donat els seus fruits positius.