Ministeri i comunitats no es posen d’acord en l’obligació de mascaretes als centres sanitaris

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no han pogut acordar aquest dilluns l’obligació de dur mascareta als centres sanitaris, com han decidit fer el País Valencià i Catalunya, a causa de l'augment d'infeccions per virus respiratoris les últimes setmanes. El ministeri aposta per aquesta mesura i volia prendre mesures iguals per a tots els ciutadans de l'Estat, però de moment no serà així. No obstant, donarà cobertura legal a les autonomies que sí que obliguin a dur-les. A banda, es recomanarà usar-les als centres sociosanitaris i farmàcies.

La reunió ha finalitzat sense acord i les comunitats enviaran, les pròximes 48 hores, les al·legacions al document presentat pel ministeri. Segons el Ministeri, s'ha parlat i reflexionat sobre el paper de la mascareta, sobretot en centres sanitaris i hospitals per protegir tant pacients com professionals, com una mesura efectiva, «de sentit comú, avalada per l'evidència científica i ben rebuda per la població».

Durant la reunió s'han recollit algunes iniciatives de diferents comunitats, com l'ampliació de la recomanació de l'ús de la mascareta a les farmàcies i s'ha acordat un termini de 48 hores per continuar rebent aportacions. També s'ha plantejat la necessitat de donar un suport jurídic a través d'una declaració d'actuació coordinada a totes aquelles comunitats de diferents colors polítics que ja han introduït la mascareta als seus sistemes sanitaris.

La ministra de Sanitat, Mónica García, i els consellers de les comunitats autònomes, s'han reunit aquest dilluns al matí, de manera telemàtica, per analitzar l'epidèmia de virus respiratoris que afecta la majoria dels territoris. Es tracta de la quarta reunió des que García va arribar al Ministeri, l'objectiu de la qual era analitzar l'increment dels contagis per virus respiratoris i consensuar mesures iguals per a tots els ciutadans.