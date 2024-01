Experts comparen la situació de la grip amb la del 2018 i situen el pic entre finals d'aquesta setmana i la vinent

Experts en infeccions respiratòries han avisat que la situació sanitària actual no pot comparar-se a la viscuda durant la pandèmia de la covid. En una entrevista a Rac1, l'investigador del BIOCOMSC, Enric Álvarez, ha dit que les dades són similars a les de l'any 2018, amb 80.000 o 85.000 diagnòstics setmanals i ha vaticinat que el pic de contagis tindrà lloc entre finals d'aquesta setmana i la vinent. El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Güerri, ha demanat no ser "catastrofistes" i ha remarcat que el moment és "complicat" però no de "col·lapse". Amb tot, ha defensat l'ús de mascareta a centres sanitaris i farmàcies per protegir els col·lectius vulnerables: "No hauria de ser obligació, sinó sentit comú", ha apuntat.

Güerri ha dit que el concepte de tridèmia per descriure l’actual episodi "queda curt" perquè hi ha una confluència de covid, grip A i d’altres virus respiratoris. Amb tot, ha avisat que “és l’època de l'any en què passa això”. Ha recordat que “abans que la covid existís hi havia hiverns molt dolents” perquè "en l’època freda els virus respiratoris circulen més i tenen més incidència en les persones vulnerables". Tot i que des del seu punt de vista no es pot parlar de "col·lapse", perquè tots els pacients s'atenen més tard o més aviat, sí que ha admès que "cap sistema està preparat per absorbir aquests pics enormes de demanda".

En aquest sentit, ha detallat que el virus que està impactant amb més força és el de la grip A i ha avisat que la gravetat d’aquesta malaltia no rau en la pròpia infecció, sinó en els efectes que té sobre aquests col·lectius més febles: “Descompensa moltes altres malalties i fa que aquestes persones acabin hospitalitzades”, ha detallat Güerri.

També s’ha referit a la vacunació i ha demanat que aquest segment de la població es protegeixi. “El fet d’estar vacunat de la grip i de la covid protegeix envers formes més greus d'aquestes malalties”, ha defensat. Així, ha lamentat que moltes persones hagin cregut que amb dos vacunes de la covid n’hi havia prou i no calia posar-se la dosis de record. “L’eficàcia amb el pas del temps es va perdent, sobretot amb persones més grans, per tant tenen més risc de fer una infecció més greu”.

L’infectòleg de l’Hospital del Mar també s’ha referit al clima de “cansament” que arrosseguen els professionals. Ha dit que amb aquesta mena d’episodis tendeixen a reviure tot el que va passar durant la pandèmia. “Ho han donat tot”, ha assegurat el metge que ha comentat que quan l’any 2017 o 2018 es vivia un increment de casos com l’actual se sabia que duraria un temps concret i passaria, però ara el que fan aquesta mena de situacions es “recordar-los el que porten vivint des de fa tres anys”.

Respecte l’obligatorietat de dur mascareta, ha considerat que es tracta d’una eina “útil” en entorns sanitaris i ha opinat que va ser un error "renunciar-hi tan alegrement". Ha explicat que a l’Hospital del Mar fa setmanes que es va prendre la decisió de recórrer a aquesta eina a l’hora d’interactuar amb pacients. Per aquesta raó, ha dit que veu amb bons ulls que la mesura es faci extensiva a tots els centre sanitaris. A més, ha opinat que a les farmàcies també caldria fer-la servir. “Es tracta d’exercir una protecció envers les persones vulnerables”, ha assenyalat el Güerri que ha afegit que “no hauria de ser obligació, sinó sentit comú”.

Per la seva banda, l'investigador del BIOCOMSC, Enric Álvarez, ha reconegut que la mascareta no és una mesura que s’hagi de fer servir a nivell global perquè no afecta a la transmissió dels virus a nivell poblacional, sinó que està pensada per protegir aquelles persones que tenen més probabilitats de contagiars-se i desenvolupar complicacions.

Ha vaticinat que el pic de contagis tindrà lloc a finals d'aquesta setmana i principis de la vinent. Tot i que ha considerat que la tornada a l’escola i la feina pot fer que els nivells elevats puguin mantenir-se més temps, ha deixat clar que no hi haurà una nova explosió de casos: “En tres setmanes hauríem d’estar baixant”, ha assegurat.