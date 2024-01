Demanen 5 anys i mig de presó per llençar una ampolla a la policia a les festes de Sants del 2021

La fiscalia ha mantingut aquest dilluns la petició de cinc anys i set mesos de presó per a un jove per presumptament llençar una ampolla de vidre contra la policia en el desallotjament de les festes de Sants de Barcelona l’agost del 2021. Durant el judici a l’Audiència de Barcelona el jove ha negat els fets, mentre que dos guàrdies urbans han ratificat els seus atestats on l’acusen de llençar l’ampolla, que va trencar-se en impactar en una de les furgonetes antiavalots que hi havia a l’entrada del parc de l’Espanya Industrial. El ministeri públic l'acusa de desordres públics i atemptat contra l'autoritat.

La matinada del 27 al 28 d’agost es van concentrar unes 3.000 persones a l’interior del parc. Quan la policia el va voler desallotjar, alguns dels congregats es van encarar als agents. Un centenar, ja a fora del parc, van increpar la Guàrdia Urbana i alguns van llençar objectes contra la línia policial. Segons un agent de paisà i un que formava part de les unitats d’ordre públic, cap a les 3.30 hores, l’acusat hauria llençat l’ampolla contra el vehicle, a uns 20 metres de distància, que no va patir cap dany.

L’agent uniformat el va veure de cara i el va reconèixer perquè anteriorment ja havien tingut un incident aquella mateixa nit. L’agent de paisà el tenia a uns tres metres de distància i el va identificar al cap de pocs minuts quan el jove es va allunyar uns 20 metres del grup que protestava. Li van demanar el DNI i el van deixar marxar. Dies després el jove va rebre la notificació judicial.

El jove ha assegurat que aquella nit va anar a la zona per quedar amb la seva parella. No obstant, en un moment determinat, sense haver fet res, ha assegurat, la policia el va identificar. Per a ell, la investigació judicial ha estat una «sorpresa» i ha dit que potser estava en el lloc «incorrecte» en el moment dels fets. S’ha autodefinit com una persona treballadora i gens conflictiva.

Segons la defensa, la versió policial té llacunes i contradiccions. Així, remarca que la descripció del jove és molt poc concreta, que no hi ha imatges de l’incident, que inicialment no es va identificar el vehicle afectat, i que hi havia molts joves de les mateixes característiques a la zona. El judici ha quedat vist per a sentència.