Demanen 40 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la

El fiscal demana 40 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge (Baix Empordà) la matinada del 13 de setembre del 2020, segrestar una dona i violar-la. L'acusa de delictes d'assassinat agreujat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes. L'acusació pública sosté que el processat, detingut hores més tard dels fets, va anar fins a un domicili de Platja d'Aro on s'exercia la prostitució. Sabia que no tenia diners però li va oferir 2.000 euros a una de les víctimes per passar la nit sencera junts a cas d'ell. La dona va exigir que els acompanyés un vigilant. Segons el fiscal, l'acusat els va fer anar fins a un camí apartat, va matar l'home d'un tret i va retenir la dona per agredir-la sexualment.

El fiscal Víctor Pillado sosté que cap a un quart d'una de la matinada del 13 de setembre del 2020, l'investigat va anar a bord d'una moto fins a un local de Castell-Platja d'Aro on s'exercia la prostitució, tot i saber que no tenia de diners per pagar els serveis sexuals que pretenia contractar.

Un cop allà, va fingir que «tenia capacitat econòmica suficient» per pagar i li va oferir 2.000 euros a una dona per passar una nit sencera amb ella. L'investigat va posar com a condició que fos a casa d'ell. La víctima va acceptar la proposta però va exigir que un company de feina els portés fins l'habitatge i s'encarregués de cobrar els diners acordats.

Cap a la una de la matinada, i com que l'investigat havia anat fins a Platja d'Aro amb moto, l'home que havia d'escortar la dona per garantir la seva seguretat, els va traslladar fins a un habitatge, situat a Calonge i Sant Antoni. Un cop allà, i amb l'excusa d'agafar un vehicle propi, l'investigat va agafar una escopeta propietat del seu pare i la va ficar al maleter del cotxe, assegurant-se que les víctimes no ho veiessin. El processat no tenia permís d'armes.

Després, els va guiar amb el cotxe cap a un camí de la urbanització Sant Pere, va aturar el vehicle i va fingir que intentava entrar a una casa. El fiscal sosté que va ser aleshores quan va treure l'escopeta i li va engegar un tret al vigilant. L'acusació pública remarca que l'investigat sabia que la víctima mortal era «l'obstacle» que li impedia «satisfer els seus desitjos sexuals sense abonar el preu acordat». El fiscal exposa que l'atac va ser per sorpresa i que l'home no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè anava «absolutament desarmat».

La víctima va morir com a resultat de l'atac. El fiscal apunta que, a continuació, el processat va fer sortir «per la força» la dona del cotxe del vigilant i la va fer seure al seient de copilot del seu vehicle. «La va portar fins a un paratge solitari i inhòspit, al mig de la urbanització i apartat de la mirada de terceres persones, així com d'habitatges o vies públiques transitades», descriu Pillado. Aprofitant-se d'això, i de la por que tenia la dona perquè havia vist com matava el seu company de feina, la va violar un primer cop. Després va tornar a arrancar el cotxe, va conduir fins a un lloc encara més allunyat i la va tornar a agredir sexualment.