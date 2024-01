Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Ventcat però manté la de fort onatge

Protecció Civil ha desactivat aquest diumenge a la tarda la fase d'alerta del pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat), que passa a prealerta. Tot i això, manté l'alerta per fort onatge, superior als 2,5 metres, fins que s'acabi l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya, previst per a la matinada de dilluns.

Fins a les 18.00 hores d'aquest diumenge, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 58 trucades per incidències provocades pel vent, la majoria al Ripollès (20) i concretament a Ribes de Freser (15), però també a l'Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Maresme, el Baix Camp, el Baix Empordà i el Barcelonès.

Els Bombers de la Generalitat han atès 74 avisos durant tot l'episodi, sobretot als extrems del país, per retirar branques o arbres caiguts i també un parament elèctric. De fet, la caiguda d'un arbre a Molló (Ripollès) ha obligat a tallar la C-38.