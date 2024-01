Protecció Civil va activar una setantena de plans d'emergència en fase d'alerta durant el 2023, prop d'un 50% més

Protecció Civil va activar l'any passat 71 plans d'emergències en fase d'alerta de diversos àmbits i va emetre 421 prealertes. Si es compara amb l'any anterior, es van emetre 23 alertes més -un 47,92% més- mentre que les prealertes van augmentar un 16,12%, concretament 59 més.

Els plans que es van activar més cops van ser els relacionats amb riscos naturals, encapçalats per l'Inuncat (14 alertes), seguit de l'Infocat (10) i el Ventcat (8). Quant als plans tecnològics, el Plaseqcat (8) i el Transcat (5) van ser els més habituals. D'altra banda, el Plaseqcat va ser l'únic es que va activar en fase d'emergència el 2023 a diferència del 2022, quan l'Infocat ho va ser en dos cops i el Plaseqcat i el Plaseqta un cop cada un.

Pel que fa les prealertes, la del Procicat Ferrocarril va ser la que va ocupar el millor lloc, amb 205 ocasions, seguit de les prealertes Aerocat (82), Infocat (26) i Inuncat (21).

D'altra banda, Protecció Civil va comptabilitzar l'any passat 927 incidents (situacions en què es fa un seguiment però que no reuneixen les condicions per emetre una prealerta), principalment pel transport de mercaderies perilloses (Transcat, 502 incidents) i per risc químic en instal·lacions de Tarragona (Plaseqta, 351).

En comparació amb els darrers anys, les activacions dels plans d'emergències van arribar al 2023 a la xifra més alta, amb 71 activacions en fase d'alerta. Als darrers anys les xifres van ser: 52 al 2022; 39 al 2021; 53 al 2020; 43 al 2019; 50 al 2018; i 40 al 2017.

El mes d'agost va ser quan més activacions en alerta hi va haver (12), sobretot dels plans Infocat i Procicat calor; seguit del mes de gener, amb 8 (Ventcat i Procicat fred especialment); el febrer amb 7 o l'abril i el juliol amb 6.

Pel que fa els simulacres, l'any passat se'n van produir 13, entre els quals va destacar el d'operativa antiterrorista a l'Estació de Sants, amb la participació de 500 persones, o el simulacre del Plaseqta al novembre a Constantí. Altres simulacres van ser els que es van fer als aeroports d’Andorra-La Seu d’Urgell, Lleida-Alguaire, Sabadell i Reus; o els túnels del Cadí, Vallvidrera i el Pertús.

Al 2023 també es van fer proves d’alertes mòbils a tot el territori i de sirenes de risc químic, amb un total de 8 proves. Aquest sistema innovador permet enviar missatges d’alerta als dispositius que tenen cobertura.