El fort vent obliga a tancar pistes d'esquí al Pirineu

El temporal de vent amb torb que registra ratxes que poden superar els 100 quilòmetres per hora afecta totes les pistes d'esquí de Pirineu que han hagut de tancar la totalitat dels seus dominis esquiables o restringir l'accés a les parts altes.

A la cara nord encara hi ha precipitació i en general la caiguda de la temperatura ha estat dràstica arribant als -7 ºC. La previsió meteorològica apunta a què el vent continuarà bufant fort durant tota la jornada d'aquest diumenge fins dilluns a la matinada per anar afluixant progressivament a partir de la tarda.

La majoria d'estacions d'esquí han comunicat a través de les xarxes socials aquesta afectació que arriba en la darrera jornada del període de festes de Nadal.

Segons fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça, ha hagut de tancar tota l'estació pel fort vent. De la mateixa manera, també ha hagut de tancar tot el domini Vallter, al Ripollès. Al Pallars Sobirà, Port Ainé i Espot han tancat les parts altes.

Així mateix Vall de Núria té tancades algunes parts i la Molina també es veu afectada parcialment. L'accés a la Tossa d'Alp està tancant i per tant la connexió amb Masella no és possible. Aquesta estació també restringeix algunes parts pel vent.

Al Solsonès, Port del Comte només pot obrir la zona de debutants i el telecadira Rata amb Nova. Finalment, Baqueira Beret ha hagut de restringir l'accés a la zona de la Bonaigua.