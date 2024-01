La FMC demana d’aprofitar el «moment històric» per reformar a fons el finançament local

El president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Eduard Rivas, ha fet una crida a aprofitar el «moment històric» amb un Govern d’esquerres en l’Estat per abordar una reforma «a fons» del finançament local, que hauria d’anar associat a les competències dels municipis.

En una entrevista amb EFE, Rivas ha posat de relleu «la suma d’actors que donen suport al Govern», en ser «molt àmplia» i «representar molts habitants del país, de moltes tendències ideològiques», per a així «poder fer una reflexió» sobre «com es governa».

Rivas, que és l’alcalde d'Esparreguera (Barcelona) des de 2015 pel PSC, va accedir el mes d’octubre passat a la presidència de la FMC, una de les dos grans entitats municipalistes de Catalunya al costat de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en substitució d’Olga Arnau, d’ERC.

Al cap de poques setmanes que Rivas prengués possessió del càrrec de president, la FMC i l’ACM van consensuar una moció en la qual reclamaven un finançament «just» per als ens locals.

I és que la millora del finançament en aquesta legislatura és un dels punts en els quals centrarà el seu mandat Rivas, que aposta per anar més enllà i abordar també un canvi en la manera de governar: «Això no va de partits ni de mirades a curt termini. Aquí va de si ens creiem que la governança ha de canviar, que la gestió de la política pública en el curt i mig termini ha de ser diferent, que l’acord entre governs de diferents nivells és més que necessària».

Finançament autonòmic

Més enllà de la reforma del finançament local, Rivas considera «obvi» que fa falta una reforma del finançament autonòmic, ja que l’última va ser el 2010 amb motiu de l’Estatut, encara que no és partidari de quedar-se amb l’«adjectiu» de «singular», com reclama el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

«És complicat reclamar un finançament singular per a Catalunya i no anar a les reunions. Crec que hem de poder explicar tot i, quan hi hagi reunions convocades, anar a elles. Suma que, en tots els llocs on puguem tenir un altaveu com a país, el tinguem», ha subratllat en al·lusió a l’absència de la consellera d’Economia, Natàlia Mas, en l’últim Consell de Política Fiscal i Financera.

En qualsevol cas, el president de la FMC ha reclamat al Govern que «en aquesta proposta de finançament singular» tingui presents «de forma singular als ajuntaments».

Pressupostos de la Generalitat

D’altra banda, Rivas ha reclamat a la Generalitat que els pressupostos per a 2024 incloguin «partides per gestionar conjuntament» la sequera, ja que la partida d’inversions és, sota el seu punt de vista, «insuficient».

I ha advertit: «Tota competència que la Generalitat delega en els municipis ha d’aconseguir un finançament adequat. Per tant, la Generalitat ha de fer una aprovació d’uns comptes que tinguin aquesta mirada local».