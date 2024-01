El director de l'àrea assistencial del Catsalut nega que hi hagi col·lapse als centres sanitaris per la grip

El director de l'àrea assistencial del Catsalut, Ignasi Carrasco, ha negat aquest diumenge que l'alta transmissió de virus respiratoris hagi col·lapsat els centres sanitaris i ha assegurat que hi ha «un augment d'activitat» que posa en «tensió» serveis com el d'atenció primària o serveis d'urgències hospitalàries. «Col·lapse vol dir que no es pot atendre la ciutadania i això no està passant», ha argumentat Carrasco en una entrevista a RAC1. En tot cas, ha admès, hi ha «més demores de les habituals» a l'hora de poder atendre els pacients i ubicar-los en llits d'hospitalització. El director de l'àrea assistencial del Catsalut ha reconegut que preocupa la baixa taxa de vacunació de la grip entre els majors de 60 anys, que és del 47%.

En una entrevista a RAC1, Carrasco ha comentat que les dades epidemiològiques de la grip mostren que hi ha una major incidència que l'any passat i que els anys posteriors a la pandèmia, però encara es troben per sota a la irrupció de la covid.

«Això genera un augment de l'activitat de casos lleus de grup que es resolen a l'atenció primària, als CUAP o als hospitals però també que les persones vulnerables, de més de 65 anys o amb malalties cròniques, es descompensin de les seves malalties i requereixin l'ús dels llits d'hospital», ha continuat.

Sobre l'ús obligatori de la mascareta en centres sanitaris, Carrasco ha assenyalat que ja s'utilitzava en les darreres setmanes com a mesura de prevenció. En aquest sentit, no considera que s'hagués hagut de recuperar abans. «Cada centre sap la situació que té i a cada lloc han pres la decisió més oportuna», ha afegit.

Pel que fa l'obligatorietat en altres àmbits com les residències o en el transport públic, ha comentat que s'analitzarà en funció de com evolucioni l'epidèmia de grip i que és Salut Pública qui donarà les recomanacions. «Soc partidari de fer totes les mesures per intentar reduir la transmissió dels virus respiratoris perquè ens trobem en un moment de gran impacte en el sistema de salut», ha opinat.

En l'entrevista, el director de l'àrea assistencial del Catsalut ha reconegut certa preocupació per la baixa taxa de vacunació entre els majors de 60 anys, que és del 47%. «La vacuna s'ha demostrat que serveis per reduir els ingressos hospitalaris i la mortalitat per la grip», ha apuntat Carrasco, que ha afirmat que preferiria que la taxa de vacunació fos més alta.