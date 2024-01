La diputada de Junts Cristina Casol va denunciar el grup parlamentari al novembre, segons l''Ara'

La diputada de Junts Cristina Casol va denunciar el seu grup parlamentari el novembre, tal com ha publicat aquest diumenge l'Ara. Casol, número 2 per Lleida a les eleccions del 2021, va acudir a l'Oficina d'Igualtat del Parlament per denunciar un presumpte cas d'«assetjament per raó de gènere». La cambra va activar el protocol d'igualtat, i ara hi ha oberta una investigació que porta l'empresa externa Institut de Treball Social i Serveis Socials (Intress). Segons el diari, diversos diputats de Junts ja hi han acudit pel cas de Casol. El cas és similar al d'Aurora Madaula -també diputada de Junts i secretària segona de la Mesa-, ara de baixa mèdica després d'haver denunciat haver patit «violència masclista» per part de «companys» del grup.

El cas Madaula

Durant el ple de les dones del 24 de novembre de 2023, Madaula va denunciar «violències silencioses» per part de «companys i companyes» de Junts. La permanent del partit va elevar aquestes acusacions al comitè de garanties.

Quatre dies després, 22 diputats de Junts (dels 32 del grup) van donar suport a un escrit contra Madaula. Els parlamentaris es van activar a les xarxes: «La discrepància política mai pot ser considerada violència». A més, la sectorial de feminisme de Junts va demanar obrir expedient a la diputada, en considerar que Madaula havia fet «ús polític» del masclisme.

La presidenta del Parlament, Anna Erra (Junts), es va reunir amb Madaula a finals de novembre, i la va instar a «reflexionar» sobre si s'havia de mantenir a la Mesa davant la «manca de confiança». En una entrevista a l'ACN, Erra ha opinat que Madaula votarà com Junts si es manté a la Mesa.

La investigació sobre Madaula en el si de Junts està ara mateix aturada, mentre ella continua de baixa mèdica.

Tant Madaula com Casol són considerades properes a la presidenta de Junts, Laura Borràs, expresidenta de la cambra, condemnada a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per delictes vinculats a la corrupció.