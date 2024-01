Una cinquantena de catalans faran la volta al món en creuer en 117 dies. Durant quatre mesos, des de gener fins a l’abril, visitaran a bord del MSC Poesia un total de 50 destins en més de 30 països. «Hem treballat molt, ens ho hem guanyat», han dit el Jordi i la Núria, una parella de jubilats de Barcelona que anaven ben carregats amb diverses maletes abans d’embarcar. En total, viatjaran amb 3.223 persones més de diverses nacionalitats i una tripulació d’un miler de treballadors. L’aventura arrencarà al litoral mediterrani, passant per la costa d’Àfrica. Entre els destins més destacats es troben l’Amazona brasilera, Madagascar o Namíbia. La guerra a Gaza ha fet canviar el recorregut, ja que havia de passar també pel Mar Roig.

Amb cares d’il·lusió, però també amb un gran equipatge, han anat arribant a la Terminal A del Port de Barcelona els passatgers del MSC Poesia que aquest diumenge començaran una aventura de quatre mesos. Per això, la majoria ha arribat acompanyats de les seves famílies, per ajudar-los amb les maletes i també per acomiadar-se amb petons i abraçades.

El creuer sortirà de Barcelona i seguirà la costa de l’Àfrica. Posteriorment, travessarà l’Oceà Atlàntic per visitar Brasil, el Carib, Estats Units o Canadà. De tornada, visitaran Islàndia i Groenlàndia. En total, més de 50 indrets diferents.

El viatge és un somni per a moltes persones, com és el cas de la Lola, que es dedica al sector immobiliari. Ella i la seva filla són de Màlaga i han decidit començar l’any 2024 amb una aventura com aquesta. «El negoci ens va bé i ens ho podem permetre», ha dit. «Ens agrada viatjar, és el nostre hobby», han afegit.

El Jordi i la Núria, en canvi, són de Barcelona i estan jubilats. Ho van comentar amb uns amics i, al final, es van decidir els quatre a fer aquest viatge. En el seu cas, ja han fet altres creuers, però cap de tan llarg. «Els familiars ens tenen una mica d’enveja perquè ja no és un creuer de 8 dies pel Mediterrani», ha bromejat el Jordi.

«Aquest tipus de viatges tenen els seus pros i contres», comenten la parella de Barcelona. «Els pros és que deixes l’equipatge i ja no te n’has de preocupar», han dit. Però «només estàs 8-10 hores a cada destí», han afegit.

El MSC Poesia, una mini ciutat amb tots els equipaments necessaris

En ser preguntades per si creuen que s’avorriran en algun moment, la Lola i la Paula ho tenen molt clar: «Ens podríem passar tota la vida a bord d’un vaixell».

El preu per persona d'aquest creuer és de 20.000 euros, el més econòmic, fins als 50.000, depenent dels serveis addicionals que es contractin

El MSC Poesia disposa de tota mena d’establiments de restauració, oci i bellesa. Pel que fa a l’alimentació, hi ha tres restaurants diferents. A més de diversos bars, sales de ball, botigues, perruqueria, spa, teatre i un casino.

Per als més esportistes, hi ha pistes per practicar esport, minigolf i gimnàs. A l’exterior, també hi ha tres piscines, quatre banyeres d’hidromassatge i una pantalla gegant per veure pel·lícules mentre fan una remullada.

El MSC Poesia va començar aquesta ruta l’any 2019, però va patir una aturada per la pandèmia. El viatge d’aquest 2024 serà el tercer.