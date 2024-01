El comerç aspira a mantenir les vendes en unes rebaixes marcades pels efectes de la inflació

La campanya de rebaixes arriba dividida entre la incertesa pels efectes de la inflació i el manteniment de les vendes. Així ho apunten a l'ACN, per una banda, la directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez, d'acord amb una enquesta interna de la patronal, en què un 59% ha manifestat dubtes de com anirà la campanya. En canvi, Comertia, la patronal del comerç familiar retail, i Barcelona Oberta preveuen unes xifres similars a les de l'any passat.

De fet, diversos establiments turístics barcelonins esperen que el retorn del client asiàtic es pugui traduir amb més compres. El sector de la moda i els complements concentrarà els majors descomptes i els comerciants confien vendre l'estoc de roba d'hivern acumulat per les altes temperatures.

La directora de Pimec Comerç justifica els dubtes expressats pels associats perquè «les famílies cada cop tenen menys poder adquisitiu» i les compres que fan són «més planificades». Per això, Mínguez demana esperar a «l'evolució del consum d'aquests dies».

El president de Comertia, David Sánchez, pronostica unes xifres de vendes similars a les de l'any passat, però puntualitza que la facturació s'enfilarà aproximadament un 5% per la pujada dels costos. «Un augment de la facturació però amb les mateixes unitats venudes. Per això, hi ha el temor que l'increment dels preus faci que el consum s'alenteixi», subratlla Sánchez.

El portaveu de Barcelona Oberta, Joaquim de Toca, també preveu un comportament de la clienta similar el de 2023. De Toca, però, considera que el calendari d'enguany no afavorirà aquestes promocions i que arrenquin en diumenge li pot fer perdre «l'efecte rebaixes, que és un consum a curt termini».

En el que sí coincideixen, tant des de Pimec Comerç, com Barcelona Oberta i Comertia, és que la meteorologia, amb uns registres per sobre de l'habitual, ha influït, perquè ha provocat l'acumulació d'existències de roba d'hivern. «És un altre factor a tenir en compte», subratlla Pilar Mínguez i que «s'aprofitarà per fer grans descomptes». Sánchez afirma que és un guany per al comerç i per al client, «perquè el material ja està comprat i es ven a uns preus més competitius».

Les rebaixes en l'època digital

Les rebaixes es mantenen any rere any en un mercat que ha evolucionat i que ha fet aparèixer ofertes al llarg del curs com ara amb el Black Friday i Cyber Monday, a més del comerç electrònic. Tot plegat, «ha desvirtuat el concepte tradicional del que serien les rebaixes, però és un fet social», explica la directora de comerç de les petites i mitjanes empreses. Al seu parer tota aquesta oferta «haurà de confluir i conviure» i sosté que cadascuna té el seu client.

Joaquim de Toca defensa el major descompte i gènere que es posa a la venda sobrant de la campanya nadalenca ara al gener, en canvi, jornades com el Black Friday són abans de Nadal, duren menys i serveixen de termòmetre. Per això, assenyala que «cada promoció té el seu sentit».

David Sánchez destaca «el dinamisme» dels establiments per adaptar-se als nous temps i també reduir preus fora de les temporades clàssiques i «no perden competitivitat», ressalta el president de Comertia. Tot i així, avisa del pes que està guanyant la compra en línia entre el comerç tradicional.

Increment de les vendes al comerç de proximitat

El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme preveu una campanya amb una pujada del 5% de vendes respecte a l'any passat i que ve arrossegada per un Nadal «relativament positiu», assevera l'organisme. El comerç de proximitat calcula que la despesa mitjana per persona estarà entre els 75 i 80 euros, però matisa que és una xifra fruit dels «efectes de la inflació» i no tant per l'augment de vendes. L'associació que aplega més de 15.000 petites i mitjanes empreses del país espera que les compres «es concentraran en les dues primeres setmanes» i «anirà perdent impacte progressivament»

El Consell de Gremis lamenta que «moltes de les grans marques i cadenes» hagin avançat els descomptes, cosa que considera «desvirtua totalment l'objectiu original de les rebaixes i perjudica els formats de comerç més petits». Així mateix, apunta que provoca «confusió» entre els clients, ja que «no saben quan poden obtenir el millor preu pel producte». L'organisme recorda que, segons les dades de la Confederació Espanyola de Comerç, un 90% dels autònoms i pimes del sector tenen previst aplicar rebaixes quan acabi el Nadal.