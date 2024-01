Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública, durant la roda de premsa dels canvis en els avisos per temperatures extremes, el 7 de juny de 2023.ACN

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas sosté que la incidència dels virus respiratoris podria baixar en un parell de setmanes. En una entrevista a RAC1, Cabezas ha explicat que s'actuarà en funció de les xifres, després que aquest divendres la Generalitat hagi decidit tornar a fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris arran de l'important increment de les darreres setmanes. La secretària també ha admès que es tracta d'una situació relativament «nova» que cal «estudiar i valorar». «És important assegurar que tothom porti la mascareta en aquests entorns on és fàcil contagiar-se», ha insistit.

La obligatorietat entrarà en vigor a principis de la setmana que ve, un cop es publiqui la normativa, però Cabezas ha recordat que els centres ja ho recullen a les recomanacions. Pel que fa al final de la mesura, afirma que arribarà quan baixi la incidència de l'onada epidèmica.

Tot i així, de moment, descarta que es pugui ampliar aquesta obligació al transport públic o bé a les farmàcies, on es manté com una «recomanació». En quant a les residències, també es mouen en aquest mateix marc per garantir el «màxim contacte emocional».

També recorda que en aquests equipaments la majoria de persones estan vacunades i que la situació és força estable. Malgrat això, subratlla que la gent s'està vacunant «poc» aquest hivern. Per exemple, en el cas dels majors de 80 anys, ho ha fet un 66% per grip i un 59% per covid. «Hi ha un marge clar de millora», ha conclòs.