El mercat de vehicles d'ocasió creix un 3,6% durant el 2023, fins a les 273.701 unitats

El mercat de vehicles de segona mà va pujar un 3,6% durant el 2023 en comparació amb l'any anterior, segons un estudi de la consultora MSI per a les patronals Ganvam i Faconauto. En total, es van comercialitzar 273.701 unitats. L'augment a Catalunya es va situar per sobre la mitjana espanyola, que va registrar un increment del 2,6%, fins als 1.940.488 vehicles, d'acord amb les previsions del sector. D'aquesta manera, per cada vehicle nou a l'Estat se'n van vendre dos d'usats. D'altra banda, si s'analitza només el mes de desembre a Catalunya, la xifra de vehicles venuts va retrocedir un 5,9%, fins a les 26.607 unitats.

L'estudi també conclou que arreu de l'Estat el 25,8% dels turismes de segona mà venuts al llarg de l'any passat tenia entre 0 i 5 anys. Concretament, se'n van vendre 500.370, un 5,5% més que el 2022. La recuperació d'aquest segment, segons les dues patronals, té a veure amb la recuperació de l'estoc després de la crisi de subministrament dels microxips. En aquest sentit, recorden que les empreses de renting i de lloguer van haver d'ajornar la renovació de la flota per les tensions en la cadena de subministrament.

A més, les operacions amb turismes procedents de contractes de renting es van enfilar un 29,2% al tancament de l'any, mentre que la venda dels usats procedents de les empreses de lloguer van acabar l'exercici amb un increment del 23,3%.

En canvi, si es té en compte el nombre d'operacions entre els vehicles d'entre 10 i 15 anys es van reduir un 16,5%, fins a les 348.496 unitats, en comparació amb l'exercici del 2022.

Tot i aquest descens, les patronals dels distribuïdors i dels concessionaris constaten que l'antiguitat mitjana del turisme de segona mà que es ven al mercat d'ocasió encara té una antiguitat d'11,1 anys de mitjana. Per Ganvam i Faconauto, aquesta dada "evidencia la necessitat de posar en marxa estratègies més eficaces de renovació del parc".

En aquest sentit, afegeixen que el 40,3% del mercat de segona mà a l'Estat el concentren models de més de 15 anys i evidencien "les dificultats econòmiques que té el ciutadà mitjà per accedir a les solucions de mobilitat eficients".

Pes testimonial dels vehicles elèctrics

Per fonts d'energia, les dades conclouen que el 55,3% de les operacions registrades l'any passat corresponien a vehicles dièsel, seguit dels de gasolina, amb un 37,2%. Els vehicles electrificats, només representen el 0,6% del total mentre que els híbrids endollables van ser el 0,9%.