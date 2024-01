Iberia xifra en un 14,61% el seguiment de les primeres hores de vaga al servei de handling

Les primeres hores de vaga al servei de handling d'Iberia està transcorrent amb "normalitat" i amb un seguiment del 14,61% fins a dos quarts de deu del matí, segons ha assegurat la companyia en un comunicat aquest divendres al matí. A primera hora, l'aerolínia havia explicat que el seguiment era del 17% entre els treballadors que no han de fer serveis mínims. Iberia afirma que aquests s'estan complint i que només s'ha registrat "alguna incidència puntual relacionada amb la càrrega de les maletes". A més, assenyala que el 95% de la plantilla programada s'ha presentat al seu lloc de treball. D'altra banda, la puntualitat dels vols de l'aerolínia que avui operen se situa en el 83%.

Els treballadors de la companyia han iniciat aquest divendres la primera de les quatre jornades de vaga per protestar contra la decisió de l'aerolínia a no optar per l'autohandling en aquells aeroports on no ha renovat la llicència per prestar aquest servei, com és el cas de Barcelona i la resta d'aeroports importants de la xarxa d'Aena, excepte el de Barajas. La protesta, a més, coincideix amb l'operació tornada de les vacances de Nadal.

El director Corporatiu d'Iberia, Juan Cierco, ha insistit que la vaga és "inexplicable" perquè els treballadors tenen assegurat el seu lloc de treball i les condicions salarials i extrasalarials garantides, tal com recull el cinquè conveni del sector.

El directiu de la companyia ha titllat l'actuació dels sindicats d'"incoherent" i ha lamentat que ara es manifestin a favor de l'autohandling quan s'hi ha pronunciat en contra "en reiterades ocasions". "La mateixa incoherència que suposa no acceptar la subrogació que han defensat els propis sindicats durant anys en totes les altres empreses i ara no la consideren vàlida en tractar-se d'Iberia", ha afegit.

La companyia ha hagut de cancel·lar més de 400 vols d'Iberia, Iberia Express i Air Nostrum i ha recol·locat més del 80% dels viatgers afectats -més de 45.000 en total- i ha retornat l'import del bitllet a més del 10%.

Per la seva banda, els treballadors de handling d'Iberia del Prat tenen previst celebrar una assemblea a partir de les 12 del migdia d'aquest divendres a la T1.